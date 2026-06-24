Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales FIFA / South African Football Association

Este miércoles comienza la tercera fecha del Mundial y Sudáfrica se mide con Corea del Sur por el Grupo A.

El cuadro africano viene de empatar a 1 con República Checa en la segunda fecha, mientras que los surcoreanos cayeron ante México por la cuenta mínima.

Cuándo juega Sudáfrica vs. Corea del Sur

El partido de Sudáfrica contra Corea del Sur es este miércoles 24 de junio a las 21:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Monterrey de México.

Dónde ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur

El partido de Sudáfrica contra Corea del Sur se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.