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    Nacional

    Carabineros detuvo a tres y un cuarto se entregó: el historial delictual de la banda que mató a un niño en encerrona

    Son todos chilenos y solo uno no cuenta con antecedentes. Un quinto involucrado en el crimen ya está identificado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Dos menores de edad y un adulto pasaron a control de detención este miércoles, indagados por la Fiscalía Metropolitana Occidente por el asalto que terminó con un niño de 12 años fallecido.

    Se les imputan los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, por un “tour delictual” que desarrollaron en San Bernardo la madrugada del miércoles 23 de junio.

    La banda asaltó a un carabinero de franco y le robó una mochila; le arrebató un automóvil a un conductor en un servicentro; y atacó a una familia que venía de regreso de vacaciones y se perdió en cercanías de la Ruta 5.

    Cuando escapaban con la SUV Peugeot 2008 que le quitaron a esa familia, un menor identificado con las iniciales A.F.A.J., no pudo descender del automóvil y perdió la vida al tras ser arrastrado por el vehículo robado.

    Las labores y un despliegue de personal del OS-9, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) permitió la detención de tres de los presuntos responsables.

    Un cuarto se entregó la madrugada de este jueves.

    Su individualización se consiguió por el registro de cámaras de seguridad, huellas dactilares encontradas y el reconocimiento de las víctimas.

    Historial delictual

    Los detenidos son dos menores y dos mayores de edad.

    Son todos chilenos y solo uno no cuenta con antecedentes.

    J.P.A.V.V., tiene 17 años y mantiene antecedentes policiales por los delitos de robo de vehículo motorizado y receptación.

    D.A.L.Z., de 21 años, tiene antecedentes por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar.

    L.M.N.E., de 18 años, no registra antecedentes policiales.

    A.R.C.G., de 17 años, cuenta con antecedentes por los delitos de robo con intimidación y receptación de vehículo motorizado.

    Un quinto involucrado en en el crimen ya está identificado.

    Más sobre:PolicialSeguridadDelincuenciaCarabinerosSan Bernardo

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