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    Política

    Gobierno apuesta por no postergar votación en general de megarreforma en el Senado y apunta a rechazo anunciado por la oposición

    El biministro Alvarado sostuvo que independiente de la fecha "si es este miércoles o en 15 días más, el resultado de la votación en general va a ser exactamente el mismo”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast reforzó su idea de que el proyecto de Reconstrucción Nacional no sea postergado y se vote en general la tarde de este miércoles en la Sala del Senado.

    La discusión en la Cámara Alta se inició este martes y continuó su debate en una sesión extraordinaria de 10.00 a 13.00 horas esta jornada. En tanto, a las 15.00 horas está programada una reunión de comité donde se definirá si se comienza con la votación en general en la sesión ordinaria de la tarde.

    Desde el Congreso, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, apostó porque se mantenga de esta manera el calendario.

    “La idea de acuerdo al calendario original que está establecido hace bastante tiempo es que la idea de legislar en general se vote hoy día en la tarde en la Sala del Senado, y los espacios de conversación siguen abiertos, los canales están disponibles y qué mejor que hacerlo en las comisiones respectivas, en las discusiones en particular del articulado del proyecto”, dijo.

    El secretario de Estado también apuntó a la postura de la oposición, que ha manifestado que votará en contra de la idea de legislar. En el Seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final”, este miércoles, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, adelantó que toda su bancada rechazará la idea de legislar.

    “Yo tengo la sensación y tengo la impresión de que no obstante el diálogo que ha existido, la disposición de la oposición a plantearnos algunas materias respecto al proyecto, entiendo de que hay una decisión política firme de votar la idea de legislar en contra, y eso es respetable. Pero todos sabemos que en la continuidad del trámite legislativo van surgiendo opciones y van surgiendo propuestas que pueden ser mejoradas en el debate del mismo proyecto”, remarcó.

    Requerido si al Ejecutivo le parece indiferente un triunfo por pocos votos, retrucó: “Sí, efectivamente. El trámite legislativo es muy simple, este es un paso más del trámite legislativo. Por lo tanto, hoy día al gobierno lo que le interesa es pasar de manera exitosa ese trámite y seguir conversando en la discusión en particular.

    Y luego agregó: “Porque yo por lo menos tengo la sensación y la impresión de que votar hoy día o votar en 15 días más, el resultado de la votación en general va a ser exactamente el mismo”.

    Alvarado también cuestionó que la oposición mantenga una posición de rechazar la idea de legislar, pero eventualmente abrirse a discutir luego en el articulado.

    “A mí me parece un poquito contradictorio, voto en contra de la idea de legislar, pero conversamos después. Bueno, si eso es lo que va a suceder, bienvenido, lo aceptamos y así lo haremos”, zanjó.

    Más sobre:Claudio AlvaradoCongreso NacionalParlamentoMegarreformaSenadoOposiciónGobiernoJosé Antonio Kast

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