Kast tras detención de sospechosos de crimen de niño de 12 años: “Si son culpables, que sean condenados por el resto de sus vidas”

A través de su cuenta de su red social X, el Presidente José Antonio Kast abordó el lamentable fallecimiento de un menor de 12 años tras ser víctima, junto a su familia, de una encerrona en San Bernardo.

En concreto, el Mandatario destacó la gestión de la Fiscalía y de Carabineros tras la detención de algunos sospechosos del crimen.

“Valoro enormemente el trabajo del Ministerio Público y Carabineros que logró la detención de tres implicados en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo”, se lee en el post del Presidente.

La publicación continúa con el siguiente mensaje: “Espero que sean juzgados y si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas”.

Qué se sabe de los detenidos

Carabineros detuvo a tres de cinco involucrados. Uno se entregó, y el último ya está identificado.

Dos son menores y dos mayores de edad. Son todos chilenos y solo uno no cuenta con antecedentes.

El quinto sospechoso está siendo buscado en este momento, según lo confirmó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, esta mañana.

A los sujetos se les imputan los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, por un “tour delictual” que desarrollaron en San Bernardo la madrugada del miércoles 23 de junio.

En resumen, la banda asaltó a un carabinero de franco y le robó una mochila; le arrebató un automóvil a un conductor en un servicentro; y luego hizo una encerrona a la familia del niño que terminó falleciendo tras ser arrastrado por el vehículo robado, debido a que quedó atascado con el cinturón de seguridad y no pudo escapar durante el ataque.