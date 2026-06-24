“Esquivó la trampa con talento”: en Colombia aplauden la clasificación a la segunda fase del Mundial tras vencer a RD Congo

Colombia era más. Pero también es cierto que le costó encontrar los caminos para quedarse con su segunda victoria en el Mundial 2026 y la clasificación a la siguiente etapa.

Cuando Néstor Lorenzo hizo cambios en el minuto 58, causó sorpresa que James Rodríguez fuera uno de los elegidos para salir. Sin embargo, el movimiento dio resultado: Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba (que ingresó por Luis Suárez) fueron fundamentales en el gol que le dio el triunfo a los cafeteros. Así lo reconoció la prensa de ese país.

“Colombia derrotó a RD Congo y aseguró su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026″, puso en su encabezado El Espectador.

“En un partido en el que dominó gran parte de las acciones, el equipo de Néstor Lorenzo derrotó 1-0 a República Democrática del Congo en Guadalajara y aseguró de manera anticipada su presencia en los dieciseisavos de final del torneo”, indica el medio.

La publicación también enfatizó que “Néstor Lorenzo movió el banco. Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba ingresaron para refrescar el frente ofensivo, una decisión que terminaría siendo determinante”. ¿La razón? “Quintero participó en la construcción de la jugada y Córdoba protegió el balón para dejar pasar la acción. Por la banda derecha apareció Daniel Muñoz, quien sacó un remate que se desvió en un defensor y terminó desacomodando al arquero rival para decretar el 1-0″.

En tanto, Semana hizo su llamado diciendo: “Colombia venció a RD Congo y clasificó a los dieciseisavos del Mundial 2026″. Tras ello, lanzó que “el portero Lionel Mpasi le sacó goles cantados a Colombia y el desespero obligó a que Lorenzo hiciera cambios: salió James por Quintero e ingresó Jhon Córdoba por Luis Suárez, que abandonó el campo con molestias en su hombro”.

“De a poco, y aunque con imprecisiones, Colombia fue encontrando el hueco. Tanto así que a los 76′ se rompió la paridad, gracias a un gol de Daniel Muñoz que se gritó desde Guadalajara hasta territorio cafetero", prosiguió.

Por su parte, El Tiempo tituló: “¡Clasificados! La Selección Colombia esquivó la trampa con talento y venció a República Democrática del Congo". Luego en su crónica destalló que “Córdoba reemplazó a un inexpresivo Suárez y Quintero a James, perdiendo la ocasión de un doble enganche ante una defensa tan cerrada”.

“El que iba a ser el gran partido de Díaz y James y Suárez en el papel terminó siendo el show de un Mojica que fue inagotable por la banda en defensa y en ataque, un Lerma muy distinto al agotado eje del debut, Lucumí vivo para anticipar y un Dávinson firme en su terreno, sin dar ventajas en los duelos”, añade.

Al otro lado del mundo, en África, Actualite lamentó la derrota de los Leopardos. “Mpasi ha resistido durante mucho tiempo, pero Colombia finalmente ha encontrado la laguna”, fue su titular. Y en el informe valoraron que “durante 75 minutos, la RDC creía que podía reproducir el escenario de Portugal. Resiste, sufre, espera tu tiempo. Pero esta vez, los Leopardos finalmente se rindieron. Golpeado por Colombia (0-1), han sobrevivido durante mucho tiempo gracias a un enorme Lionel Mpasi antes de romper un golpe de Daniel Muñoz desviado por Steve Kapuadi”.

Finalmente, concluyeron que “La RDC se queda con una derrota frustrante pero lógica. Frustrante porque solo cedió en un globo desviado. Lógica porque Colombia dominó el encuentro en posesión, oportunidades e intensidad. Los Leopardos ahora jugarán su futuro en este Mundial en el último partido contra Uzbekistán. Una reunión que tendrán que discutir con más ambición ofensiva si quieren extender su aventura”.

Revisa el único gol del partido: