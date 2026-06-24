A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

Este miércoles comienza la tercera fecha del Mundial 2026, donde República Checa se mide contra México por el Grupo A.

Chequia viene de empatar a 1 con Sudáfrica en la segunda jornada, mientras que los anfitriones tuvieron un reciente triunfo por 1-0 ante Corea del Sur.

Cuándo juega República Checa vs. México

El partido de República Checa contra México es este miércoles 24 de junio a las 21:00 horas de Chile.

Las selecciones juegan en el Estadio Ciudad de México.

Dónde ver a República Checa vs. México

El partido de República Checa contra México se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va chilevision.cl, DGO y Paramount+.