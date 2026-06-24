A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming
Las selecciones del Grupo A juegan la tercera fecha del Mundial 2026.
Este miércoles comienza la tercera fecha del Mundial 2026, donde República Checa se mide contra México por el Grupo A.
Chequia viene de empatar a 1 con Sudáfrica en la segunda jornada, mientras que los anfitriones tuvieron un reciente triunfo por 1-0 ante Corea del Sur.
Cuándo juega República Checa vs. México
El partido de República Checa contra México es este miércoles 24 de junio a las 21:00 horas de Chile.
Las selecciones juegan en el Estadio Ciudad de México.
Dónde ver a República Checa vs. México
El partido de República Checa contra México se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va chilevision.cl, DGO y Paramount+.
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