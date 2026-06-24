Plan Invierno 2026: Bomberos de Santiago refuerza llamado a la prevención para evitar emergencias

Con las bajas temperaturas ya instaladas en la Región Metropolitana y un aumento sostenido en el uso de sistemas de calefacción, el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) reforzó su llamado a la prevención, recordando a la comunidad las principales recomendaciones de su Plan Invierno 2026 para evitar emergencias domésticas y proteger a las familias durante esta temporada.

Cada año, durante el invierno se incrementan los riesgos asociados al uso de estufas, calefactores y otros artefactos destinados a combatir el frío. A ello se suman posibles sobrecargas eléctricas y problemas derivados de una ventilación insuficiente, situaciones que pueden derivar en incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.

“Estamos en una etapa del invierno donde el uso de calefacción aumenta significativamente y es importante reforzar las medidas preventivas. Muchas de las emergencias que atendemos pueden evitarse mediante acciones simples, como revisar los equipos antes de utilizarlos, mantener una adecuada ventilación y evitar prácticas riesgosas dentro del hogar”, aseguró el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.

La principales recomendaciones del Plan de Invierno 2026 del Cuerpo de Bomberos de Santiago:

• Revisión de sistemas de calefacción: que estufas y calefactores estén en condiciones óptimas antes de su uso. En lo posible, solicitar la revisión de un técnico acreditado, especialmente si han estado guardados por un largo período.

• Suprimir el uso de braseros: no solo implican riesgo de incendio por chispas o llama directa, sino también por intoxicación con monóxido de carbono.

• Ambientes ventilados: instalar equipos de calefacción en espacios con ventilación adecuada, para reducir la acumulación de gases peligrosos.

• Uso adecuado de artefactos: no utilizar estufas para secar ropa, calentar alimentos o con fines distintos a su función original.

• Manipulación segura: mover estos artefactos con precaución. El contacto accidental con superficies calientes puede causar quemaduras, especialmente en niños y personas mayores.

• Instalación y mantenimiento de detectores de humo: estos dispositivos de seguridad son clave en la detección temprana del fuego; se recomienda contar con ellos en cocinas y dormitorios, especialmente de los niños; si el hogar ya cuenta con ellos, es importante verificar su funcionamiento regularmente. Revise que no esté obstruido y que las baterías estén en buen estado.

• Emergencias: ante cualquier situación de riesgo, llamar de inmediato al 132, número de emergencia de Bomberos.