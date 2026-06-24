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    “El VAR se fue a tomar un café”: quién es Carlos Queiroz, el DT de Ghana que anuló a Inglaterra y se peleó con Bellingham

    El técnico portugués arremete contra el arbitraje tras la igualdad de su equipo ante el combinado británico.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “El VAR se fue a tomar un café”: quién es Carlos Queiroz, el DT de Ghana que anuló a Inglaterra y se peleó con Bellingham. Chen Yichen

    Carlos Queiroz se toma las cámaras tras el empate sin goles entre Ghana e Inglaterra en el Mundial 2026. El entrenador portugués de la selección africana cuestionó el arbitraje central y el VAR. Además reveló un tenso intercambio con Jude Bellingham.

    La principal controversia se produjo a los 78 minutos. Prince Kwabena Adu avanzó hacia el arco inglés y cayó dentro del área tras un contacto con Ezri Konsa. No se cobró nada.

    Tras el partido, Queiroz manifestó su desacuerdo con la decisión. “No estoy seguro de si el VAR sigue funcionando en la Copa del Mundo. ¿Todavía tenemos VAR? ¿Está funcionando? Tengo algunas dudas al respecto porque hubo otro penal que debieron conceder a Ghana, un penal claro contra Inglaterra”, señaló.

    El técnico insistió en que la acción merecía una sanción y también la expulsión del defensor inglés. “Tuvimos nuestras oportunidades. Hasta el punto de que ellos tuvieron suerte. Tuvieron mucha suerte. Una vez más, el VAR se fue a tomar un café. Es natural, a mí también me gustaría tomarme mis cafés de vez en cuando, pero eso fue un penal claro y tarjeta roja”, afirmó.

    “¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Ustedes, que vieron el partido, tienen alguna duda, o soy el único que estuvo en el encuentro? Al final, por eso digo que fue un resultado justo. Ellos pasaron más tiempo con el balón, nosotros luchamos más, luchamos mejor, creamos nuestras ocasiones y ellos también tuvieron las suyas. Creo que ellos están contentos y yo también estoy satisfecho. Disculpen mi sarcasmo, pero si digo estas cosas en serio me sancionan. Espero que entiendan que estoy bromeando”, enfatizó.

    La otra situación que marcó el encuentro involucró a Jude Bellingham. El volante inglés protagonizó varios cruces con futbolistas y miembros del cuerpo técnico de Ghana.

    Según relató Queiroz, el incidente comenzó tras una fuerte infracción del jugador del Real Madrid sobre Jerome Opoku. “Mi intención era pedirle que se calmara tras esa entrada. Fue con el pie hacia mi jugador. Pero mi prioridad era calmar los ánimos, ya que me preocupaba que el jugador no estuviera al cien por cien físicamente”, explicó.

    El entrenador acusó al inglés de elevar la tensión durante el intercambio. “Reaccionó mal y profirió insultos”, denunció.

    “En momentos de gran tensión emocional, estas cosas son normales. Bellingham soltó palabrotas y eso aumentó la tensión. Es fútbol, no es nada del otro mundo. Hubo un pequeño chispazo verbal, pero luego nos calmamos. El fútbol no es bailar en un salón con esmoquin. No es un espectáculo”, añadió.

    Bellingham también se refirió al episodio. “Fue justo cuando hice una entrada absurda, para ser sincero. Intentaba recuperar el balón, seguí la jugada un poco y terminé golpeando al chico. Hablé con él después y entonces la banca saltó pidiendo que me sacaran tarjeta amarilla”, declaró.

    El mediocampista añadió que identificó a Queiroz durante la discusión. “Reconocí a su entrenador. Es el que estuvo en el Manchester United, así que le tengo mucho respeto. No fue más que competitividad por parte de ambos”, dijo.

    Queiroz en el partido entre Ghana e Inglaterra. Huang Zongzhi

    El recorrido de Queiroz

    Carlos Manuel Brito Leal Queiroz nació el 1 de marzo de 1953 en Nampula, en lo que hoy es Mozambique. Fue arquero del Ferroviário de Nampula antes de iniciar una carrera como entrenador que lo llevó por selecciones y clubes de distintos continentes. Su primer gran éxito llegó con las divisiones juveniles de Portugal. Dirigió a la generación que conquistó los Mundiales Sub 20 de 1989 y 1991, con jugadores como Luís Figo, Rui Costa, João Pinto y Fernando Couto.

    Posteriormente asumió la selección absoluta, aunque no logró clasificar al Mundial de 1994. A nivel de clubes dirigió al Sporting de Lisboa y tuvo un paso por el Real Madrid en la temporada 2003-04. También vivió dos etapas como asistente de Alex Ferguson en el Manchester United.

    Como seleccionador estuvo al mando de Portugal, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Colombia, Egipto, Catar, Omán y Ghana. Su ciclo más extenso fue en Irán, donde dirigió entre 2011 y 2019. Luego regresó para el Mundial de Qatar 2022. Se convirtió en el único entrenador en conducir a la selección iraní en tres Copas del Mundo.

    En Colombia asumió en 2019 y alcanzó los cuartos de final de la Copa América, donde fue eliminado por la Roja de Reinaldo Rueda, antes de dejar el cargo en 2020.

    Tras pasos por Egipto, Qatar y Omán, fue nombrado seleccionador de Ghana en abril de este año. En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, su equipo abrió el torneo con un triunfo sobre Panamá y luego empató con Inglaterra, resultado que dejó a ambas selecciones con cuatro puntos en la parte alta del Grupo D y bien aspectadas para lograr la clasificación a dieciseisavos de final. Ahora Ghana enfrentará a Croacia.

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