SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El ácido dardo de Esteban Paredes: “El jugador sudamericano es tácticamente inferior al europeo; nos pasan por arriba”

    El exdelantero de la Roja recordó sus participaciones mundialistas y también criticó duramente la preparación de los futbolistas.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Esteban Paredes jugó dos Mundiales con la Roja. Felipe Zanca/Photosport

    Esteban Paredes tuvo una prolífica carrera que llegó a su peak en su etapa de madurez, lo que le permitió estar en dos Mundiales: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, siendo la primera cita donde tuvo participación. De hecho, aún es recordada su gran asistencia a Mark González en el triunfo de la Roja ante Suiza, cuando Marcelo Bielsa encabezaba a la Selección.

    Durante un evento de Adidas, el actual DT de Santiago Morning se refirió a esa experiencia. “Es una sensación única estar en el Mundial, es una fiesta para todo el mundo. Lo que más recuerdo es el pase a Mark González, es como si hubiera hecho el gol. Solo lo vives una vez, son momentos muy tensos también a la hora de poder entrar y dar una solución al partido”, recordó.

    Eso sí, señaló que le quedó una espina clavada en sus participaciones. “Me faltó el gol en un Mundial, hubiese cerrado algo bonito. Es el que me faltó”, admitió el exdelantero, quien en Brasil 2014 no tuvo minutos bajo el alero de Jorge Sampaoli.

    El oriundo de Cerro Navia abordó el presente de la Selección, luego del descalabro que terminó con el equipo en la última posición de las Eliminatorias. “Hay dolor al no estar en este Mundial. Chile está acostumbrado a esto, salen generaciones cada 20, 30 años. Da pena, podríamos haber estado”, expresó.

    Y no se quedó ahí: “Hay selecciones que, sin desmerecer, no me parecen a la altura de un Mundial. No hemos estado a la altura en las clasificatorias, Bolivia nos ganó los dos partidos y eso es algo preocupante. Habrá que buscar otros horizontes, otros jugadores, un trabajo serio desde la ANFP. Se tienen que poner las pilas para traer un técnico o hacer un proceso más equitativo”, insistió.

    También se mostró muy crítico sobre las nuevas apariciones del fútbol chileno y el rápido estatus que adquieren, a pesar de no exhibir muchos pergaminos. “Perdón que les diga a los periodistas, pero elevamos mucho a los jugadores cuando hacen seis, ocho goles. Ahí está el problema. Tienen una buena racha y se van a Europa, allá es otro entrenamiento, otra metodología, más táctico. El jugador sudamericano es tácticamente inferior al europeo, nos pasan por arriba. Allá llegan y no juegan”, cerró.

    Más sobre:FútbolEsteban ParedesLa RojaMundial 2026Mark González

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Petróleo anota fuerte caída y está a punto de quebrar el nivel previo al estallido de la guerra en Medio Oriente

    Vehículo contaba con sistema de corta corriente: con disparo accidental termina violenta encerrona frustrada en La Florida

    Codelco y Anglo American cierran acuerdo que abrirá 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre en 21 años

    Detienen a dos menores tras encerrona frustrada a carabineros de franco en Maipú: acumulaban más de 20 detenciones

    Detienen a cuarto implicado en encerrona donde perdió la vida un niño de 12 años en San Bernardo: es un adolescente de 17 años

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Vehículo contaba con sistema de corta corriente: con disparo accidental termina violenta encerrona frustrada en La Florida
    Chile

    Vehículo contaba con sistema de corta corriente: con disparo accidental termina violenta encerrona frustrada en La Florida

    Detienen a dos menores tras encerrona frustrada a carabineros de franco en Maipú: acumulaban más de 20 detenciones

    Detienen a cuarto implicado en encerrona donde perdió la vida un niño de 12 años en San Bernardo: es un adolescente de 17 años

    Petróleo anota fuerte caída y está a punto de quebrar el nivel previo al estallido de la guerra en Medio Oriente
    Negocios

    Petróleo anota fuerte caída y está a punto de quebrar el nivel previo al estallido de la guerra en Medio Oriente

    Codelco y Anglo American cierran acuerdo que abrirá 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre en 21 años

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    Cinco eliminadas y siete clasificadas: el presente de las selecciones en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Cinco eliminadas y siete clasificadas: el presente de las selecciones en el Mundial 2026

    Lo lleva a la FIFA: el Atlético de Madrid le declara la guerra al Barcelona por Julián Álvarez

    Tabaquismo, exceso de café y angioplastía de urgencia: las horas de terror de Fernando Gago tras sufrir un infarto

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Kidd Voodoo es incluido en la lista de Rolling Stone entre los mejores discos del semestre
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo es incluido en la lista de Rolling Stone entre los mejores discos del semestre

    Jaime Guzmán y el Festival de Viña: la historia del “hincha entusiasta” que defendió al Monstruo

    Dolores Fonzi: “Las plataformas se convirtieron en la única manera de lograr grandes financiamientos en Argentina”

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos
    Mundo

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos

    Estados Unidos asegura que el primer ensayo con el sistema antimisiles ‘Cúpula Dorada’ fue “un rotundo éxito”

    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado
    Paula

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé

    Las barreras emocionales y sociales detrás del uso del condón