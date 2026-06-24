El ácido dardo de Esteban Paredes: “El jugador sudamericano es tácticamente inferior al europeo; nos pasan por arriba”

Esteban Paredes tuvo una prolífica carrera que llegó a su peak en su etapa de madurez, lo que le permitió estar en dos Mundiales: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, siendo la primera cita donde tuvo participación. De hecho, aún es recordada su gran asistencia a Mark González en el triunfo de la Roja ante Suiza, cuando Marcelo Bielsa encabezaba a la Selección.

Durante un evento de Adidas, el actual DT de Santiago Morning se refirió a esa experiencia. “Es una sensación única estar en el Mundial, es una fiesta para todo el mundo. Lo que más recuerdo es el pase a Mark González, es como si hubiera hecho el gol. Solo lo vives una vez, son momentos muy tensos también a la hora de poder entrar y dar una solución al partido”, recordó.

Eso sí, señaló que le quedó una espina clavada en sus participaciones. “Me faltó el gol en un Mundial, hubiese cerrado algo bonito. Es el que me faltó”, admitió el exdelantero, quien en Brasil 2014 no tuvo minutos bajo el alero de Jorge Sampaoli.

El oriundo de Cerro Navia abordó el presente de la Selección, luego del descalabro que terminó con el equipo en la última posición de las Eliminatorias. “Hay dolor al no estar en este Mundial. Chile está acostumbrado a esto, salen generaciones cada 20, 30 años. Da pena, podríamos haber estado”, expresó.

Y no se quedó ahí: “Hay selecciones que, sin desmerecer, no me parecen a la altura de un Mundial. No hemos estado a la altura en las clasificatorias, Bolivia nos ganó los dos partidos y eso es algo preocupante. Habrá que buscar otros horizontes, otros jugadores, un trabajo serio desde la ANFP. Se tienen que poner las pilas para traer un técnico o hacer un proceso más equitativo”, insistió.

También se mostró muy crítico sobre las nuevas apariciones del fútbol chileno y el rápido estatus que adquieren, a pesar de no exhibir muchos pergaminos. “Perdón que les diga a los periodistas, pero elevamos mucho a los jugadores cuando hacen seis, ocho goles. Ahí está el problema. Tienen una buena racha y se van a Europa, allá es otro entrenamiento, otra metodología, más táctico. El jugador sudamericano es tácticamente inferior al europeo, nos pasan por arriba. Allá llegan y no juegan”, cerró.