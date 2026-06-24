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    Una torta y ejercicios de barra: Lionel Messi celebra sus 39 años en medio de su semana récord en el Mundial 2026

    El futbolista argentino celebra su cumpleaños en medio de días históricos para su carrera.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Una torta y ejercicios de barra: Lionel Messi celebra sus 39 años en medio de su semana récord en el Mundial 2026. Foto: @leomessi

    Lionel Messi cumplió 39 años este miércoles. Su celebración se da en plena participación de Argentina en el Mundial. El capitán de la Albiceleste festejó la jornada entrenando junto al plantel. Ha recibido saludos de compañeros, exfutbolistas e instituciones deportivas.

    El delantero también compartió una historia en Instagram mostrando una torta de cumpleaños acompañada del mensaje: “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. Gracias”.

    La fecha encuentra a Messi disputando su sexto Mundial con Argentina. Además, llega en una semana marcada por nuevos registros históricos en la Copa del Mundo.

    La historia de Lionel Messi.

    Cuando el reloj marcó la medianoche, el rosarino publicó en su cuenta oficial de Instagram un video de una sesión de entrenamiento físico. En las imágenes se le observa realizando ejercicios de fuerza con pesas en el gimnasio, en la preparación para el último partido de la fase de grupos. El posteo fue acompañado por la canción “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)”, de la banda argentina La T y La M.

    La publicación generó una rápida reacción en redes sociales, donde acumuló millones de visualizaciones y comentarios de seguidores. En el plano deportivo, Messi suma cinco goles en dos encuentros durante el Mundial 2026. En el debut marcó tres tantos frente a Argelia y posteriormente anotó un doblete ante Austria.

    Con esos registros alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el goleador histórico de los Mundiales. Además, estableció una nueva marca al transformarse en el jugador de mayor edad en conseguir un triplete en una Copa del Mundo. Argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania.

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    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialLionel MessiCopa del MundoArgentinaSelección ArgentinaNorteamérica 2026

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