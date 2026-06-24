Qué le dijo Cristiano Ronaldo a la cámara tras anotar el doblete que lo revivió en el Mundial.

Cristiano Ronaldo reluce sus nuevos récord. Es el primer futbolista en convertir en seis ediciones del certamen planetario y superó a Eusébio como goleador histórico del elenco de Portugal en Mundiales. Lo logró con su doblete ante Uzbekistán en el 5-0.

Justo después del pitazo final sabía que era su día. “I’m back”, dijo a la cámara de la transmisión oficial. “Estoy de vuelta”, es el mensaje.

🇵🇹🗣️ "¡I'M BACK, I'M BACK!": EL GRITO DE CRISTIANO RONALDO TRAS LA VICTORIA DE PORTUGAL #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8rQHoSNCgo — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

El lusitano, orgulloso, abordó el rendimiento exhibido este martes. “Estoy muy contento, pero para mí lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza del equipo. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que eso iba a pasar. El equipo trabajó muy bien, mejoramos mucho. Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga”, dijo.

También abordó las críticas recibidas y se refirió a su gesto a la cámara al final del encuentro. “Ha sido así durante 23 años. (El grito I’m back) Era para que no lo olvidaran”, comentó.

Por otro lado, habló de las marcas que sigue superando en Mundiales. “¿Récords? Siempre es agradable batirlos, pero mi objetivo es ayudar a la selección a lograr sus objetivos. En esta etapa, es llegar a la ronda eliminatoria. Con cuatro puntos ya nos hemos clasificado y estoy muy contento", comentó.

En esa línea, le bajó el perfil al ruido externo. “Todo lo que viene de fuera es muy difícil de controlar. Por eso todos marcaron, todos marcaron hoy. Ese era el objetivo principal. Hoy fui el mejor jugador en el campo, mañana será otro. Si estamos unidos, creo que podemos llegar muy lejos”, cerró.

Sin embargo, no todo fue tomado de buena forma por el Bicho. Cuando le consultaron por Lionel Messi prefirió ignorar al periodista. “Depende de la pregunta, sino, yo no te respondo”, lanzó.

Luego abordó un posible cruce con Argentina en el Mundial. “La pregunta no tiene mucho sentido la pregunta... pero sería top. Lo importante era hoy. Ganar para avanzar y estar preparado para lo que viene. Logramos pasar el grupo. Jugué bien y marqué. El equipo ha estado muy bien”, respondió.