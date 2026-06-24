Arrau señala que quinto involucrado en crimen de menor ya está identificado: “No vamos a disminuir los esfuerzos hasta que lo logremos capturar”

Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la detención del cuarto involucrado en el crimen de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, destacando la labor policial y apuntando que el quinto sujeto ya se encuentra identificado.

En el marco de una fiscalización en la autopista Costanera Norte, el ministro se refirió al caso y señaló que “hay un quinto sujeto que ya está identificado y que se está buscando y yo también pido a la población que cualquier dato, antecedente que pueda ayudar a su pronta captura lo puede hacer llegar, pero no vamos a claudicar, no vamos a disminuir los esfuerzos hasta que efectivamente lo logremos capturar”.

En la instancia, el ministro además dio a conocer que uno de los detenidos de 17 años había ingresado al programa 24 horas de prevención del delito.

“Cuando hay delincuentes juveniles prolíficos que es algo muy común, muy frecuente, que actúan de manera muy avezada, muy violenta hay programas que se activan, que es cuando cae uno de estos menores a una detención o comisaría se avisa a un sistema de protección donde colaboran municipios y otras agencias y es ahí, efectivamente, donde tenemos que ver qué falló”, expresó.

Disminuir la edad de responsabilidad penal

Asimismo, el ministro explicó que el Gobierno está revisando la posibilidad de reducir la edad de responsabilidad penal. “Lo hemos estado hablando ya hace varios días, el Ministro de Justicia está trabajando en una propuesta para efectivamente reducir la edad de responsabilidad penal”, mencionó.

Junto con esto, señaló que también se están revisando cambios en el funcionamiento del sistema y que “cuando un detenido, una que está cumpliendo pena que es menor de edad, cuando cumpla la mayoría de edad que sea trasladado a un recinto penitenciario común”.

Respecto a aquellos que piden que el Ejército sea desplegado en las comunas con el fin de apoyar labores de seguridad, Arrau sostuvo que “hoy día hay un rol activo de las Fuerzas Armadas en seguridad y también lo han hecho en las ciudades en estados de excepción constitucional en nuestra historia reciente”.

Es así como agregó que aún falta avanzar en reglas claras para el uso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de manera que cuenten con un marco jurídico más claro para actuar.

En esa línea, sostuvo que también es necesario aprobar el proyecto de ley que se tramita en el Congreso para otorgar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción constitucional. “Esperemos avanzar con esas leyes para que cuando efectivamente las Fuerzas Armadas colaboran en funciones de seguridad puedan tener la herramienta”, afirmó.

Operativo nocturno

En la ocasión, el ministro de Seguridad además abordó el operativo policial nocturno, donde se realizaron más de 17.000 controles de identidad y se logró la detención de 180 personas por diferentes órdenes o flagrancias.

Es así como en la Región Metropolitana personal policial se desplegó en las comunas de Colina, Huechuraba, Vitacura, San Bernardo, San Miguel, La Pintana, Cerro Navia, Maipú y Peñalolén.

“Anoche tuvimos cerca de 1.700 carabineros desplegados. En la Región Metropolitana hubo 200 carabineros desplegados en radiopatrulla. Focalizados, adicional a lo que está todos los días, focalizados efectivamente en los sitios de mayor ocurrencia de este tipo de delitos de los que estábamos hablando. Esto va a ser una función permanente. No va a ser algo particular por anoche“, sostuvo el ministro.

Tribunal Constitucional y proyecto de Escuelas Protegidas

Finalmente, el ministro también abordó la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional varios artículos del proyecto de ley Escuelas Protegidas, impulsado por el Gobierno.

“Nosotros no vamos a emitir un juicio de opinión, ni menos el ministro de Seguridad, sobre un Tribunal Constitucional”, sostuvo el ministro añadiendo que “nosotros creíamos que era buena idea que hubieran mayores atribuciones para revisión de mochilas y otras cosas en los colegios, en los establecimientos educacionales”.

“El Tribunal Constitucional ha tomado otra decisión y, bueno, nosotros somos respetuosos de los fallos”, agregó.