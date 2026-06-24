Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto que eleva el endeudamiento público

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso junto al CFA ante la Comisión de Hacienda del Senado.

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general y particular el proyecto que eleva el endeudamiento del fisco hasta por US$6.200 millones.

La iniciativa contó con la venía de los senadores del oficialismo: Javier Macaya (UDI); María José Gatica (RN) y Rodolfo Carter (independiente-Republicano), pero no contó con el apoyo de los senadores de oposición: Daniela Cicardini y Gastón Saavedra, ambos del PS.

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general y particular el proyecto que eleva el endeudamiento del fisco hasta por US$6.200 millones.

La iniciativa contó con la venía de los senadores del oficialismo: Javier Macaya (UDI); María José Gatica (RN) y Rodolfo Carter (independiente-Republicano), pero no contó con el apoyo de los senadores de oposición: Daniela Cicardini y Gastón Saavedra, ambos del PS.

Ahora, la iniciativa avanza para su votación en el Senado.

Jorge Quiroz dijo que que Argentina tiene normas de invariabilidad tributaria que no están en Chile.

De acuerdo a lo que ha señalado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la mayor necesidad de deuda “se deriva de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la Ley de Presupuestos el año pasado, monto que aumenta en US$3.800 millones las necesidades; US$900 millones por efecto de tipo cambio y US$1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante que es alarmantemente elevado, y el bajo nivel de caja”.

En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó utilizar US$17.400 millones. Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totaliza US$24.200 millones.

De acuerdo a lo que ha señalado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la mayor necesidad de deuda “se deriva de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la Ley de Presupuestos el año pasado, monto que aumenta en US$3.800 millones las necesidades; US$900 millones por efecto de tipo cambio y US$1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante que es alarmantemente elevado, y el bajo nivel de caja”.

En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó utilizar US$17.400 millones. Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totaliza US$24.200 millones.