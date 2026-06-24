La trágica historia detrás de Lumumba Vea, el hincha viral de RD Congo que no se mueve en el Mundial. Foto: @fecofadrc

El Mundial ha dejado muchas imágenes fuera del campo de juego. Una de las más llamativas es la de un hincha vestido con traje y los colores de la bandera de República Democrática del Congo que permanece inmóvil durante los partidos de su selección. Su nombre es Michel Kuka, aunque es conocido como Lumumba Vea.

La escena se hizo viral. La posición del fanático tiene su origen en uno de los episodios más complejos para la historia su país. RD Congo es una de las sorpresas del Mundial. Antes de esta edición, su única participación había sido en Alemania 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire.

Para entender el origen de Lumumba Vea es necesario remontarse al pasado colonial de la nación africana.

Entre 1885 y 1908, el territorio estuvo bajo el control personal del rey Leopoldo II de Bélgica, en un período marcado por la explotación de recursos como el caucho y el marfil. Diversos estudios históricos estiman que millones de personas murieron durante esos años. También hubo castigos físicos y amputaciones contra quienes no cumplían con las cuotas de producción exigidas por las autoridades. Luego de presiones internacionales, el estado belga, a través del parlamento, se hizo cargo de la administración del territorio hasta 1960.

Tras la independencia, Patrice Lumumba fue el primer jefe de gobierno democráticamente electo. No obstante, su permanencia en el poder fue breve. En medio de las tensiones de la Guerra Fría, enfrentó una creciente presión. Luego de tres meses fue depuesto tras una crisis que derivó en un golpe de Estado.

Lumumba intentó escapar, pero fue detenido. El 17 de enero de 1961 fue ejecutado en la ciudad de Élisabethville, actual Lubumbashi, después de haber sido torturado. Tenía solo 35 años al momento de su muerte.

Posteriormente, el país atravesó años de inestabilidad hasta que Mobutu Sese Seko consolidó su poder. En 1971 cambió el nombre de la nación a Zaire, denominación bajo la que participó en el Mundial de Alemania 1974. La dictadura de Mobutu se extendió 1997. Ese mismo año el país recuperó oficialmente el nombre de República Democrática del Congo.

Con las décadas, la figura de Patrice Lumumba se transformó en un símbolo para distintos sectores. Su imagen está presente en monumentos, espacios públicos y actos conmemorativos relacionados con la independencia del país.

Es precisamente en homenaje a ese líder donde nace el personaje de Lumumba Vea. Michel Kuka asiste a los encuentros de la selección de RD Congo utilizando un traje con los colores nacionales y permanece inmóvil con el brazo derecho levantado. La postura reproduce la de una estatua de Patrice Lumumba ubicada en Kinshasa, la capital del país. La imagen del hincha se convirtió en uno de los símbolos de la participación congoleña en la Copa del Mundo.