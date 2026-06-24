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    Petróleo anota fuerte caída y está a punto de quebrar el nivel previo al estallido de la guerra en Medio Oriente

    Los barriles Brent y WTI experimentan caídas en promedio de 3% mientras siguen los recortes en las previsiones para el precio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Baja el petróleo en todo el mundo ANGUS MORDANT

    El crudo extendió sus pérdidas este miércoles luego de que se redujeran los temores por interrupciones en el suministro, en un contexto en que los inversores monitorean los avances en el Estrecho de Ormuz, arteria clave para el transporte marítimo global.

    El barril de Brent, de referencia para Chile, anota un fuerte retroceso de más de 3% hasta poco más de US$ 74, muy cerca de los US$ 73,21 que marcó el 27 de febrero pasado, de acuerdo a los registros de Tradingview.

    El barril WTII que se cotiza en Nueva York, por su parte, sufre una contracción de 2,87% hasta los US$ 71,09, muy cerca de los US$ 67 del nivel previo a la invasión conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

    La caída se produjo en paralelo a las señales de que el tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz podría comenzar a normalizarse.

    Según la Organización Marítima Internacional (OMI), más de 11.000 marineros varados en el Golfo Pérsico comenzarán a salir por el Estrecho luego de que se aseguraran las garantías de seguridad necesarias.

    “Hemos obtenido las garantías de seguridad necesarias y hemos verificado exhaustivamente las condiciones para una navegación segura que permita estas operaciones”, señaló el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en un comunicado citado por CNBC.

    La operación se realizará “en estrecha cooperación con Irán, Omán, todos los demás Estados costeros de la región, Estados Unidos y la industria marítima”, añadió.

    En el plano político, el presidente Donald Trump criticó este miércoles a las compañías petroleras por no trasladar a los consumidores la caída reciente en el precio del crudo.

    “Las grandes compañías petroleras no están bajando el precio en la bomba de forma proporcional a los precios significativamente más bajos que están pagando por el petróleo. ¡Esos precios están cayendo en picada!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

    El mandatario afirmó además que instruyó al Departamento de Justicia para que investigue de inmediato la situación y exigió que los precios de la gasolina bajen “mucho más rápido”.

    Caen perspectivas

    Mientras, siguen bajando las proyecciones para el precio del barril. J.P. Morgan rebajó su previsión para el segundo semestre de 2026, debido a que la reducción de las existencias comerciales de la OCDE ha sido menor de lo esperado y a la menor demanda de petróleo.

    El banco prevé que el Brent se sitúe en una media de US$ 86 por barril en el tercer trimestre y de US$ 80 en el último trimestre, y espera que cierre el año 2026 en US$ 78, según una nota de análisis que reproduce Reuters.

    Más sobre:PetróleoIránMedio Oriente

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