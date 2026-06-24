Se oficializa adjudicación de concesión vial Ruta Pie de Monte en Biobío a española Sacyr

Luego que la semana pasada el Ministerio de Obras Públicas aprobara la adjudicación de la concesión vial Ruta Pie de Monte a Sacyr Concesiones, perteneciente a la española Sacyr, este miércoles quedó oficializado el proceso mediante la publicación del decreto respectivo en el Diario Oficial.

El proyecto, que considera un presupuesto estimado de UF 9.145.000 (unos US$405 millones), busca mejorar la conectividad entre el Gran Concepción y el acceso hacia la provincia de Arauco en la región de Biobío.

“Este nuevo proyecto reafirma la confianza en Sacyr Concesiones y consolida nuestra presencia en una región estratégica para el desarrollo del país. Ruta Pie de Monte será una obra clave para el Gran Concepción, no solo porque entregará una alternativa de alto estándar a la actual Ruta 160, sino porque permitirá mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de desplazamiento, ordenar los flujos urbanos y logísticos, y aportar a una mejor calidad de vida para las comunidades de San Pedro de la Paz y Coronel”, dijo el director País de Sacyr en Chile, José Salvador Pelaez.

Se proyecta que la iniciativa comience a ser construida en 2030, para entrar en operación en 2034.

En tanto el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, destacó que “la publicación del decreto de adjudicación de la Ruta Pie de Monte representa un paso muy relevante para seguir impulsando infraestructura estratégica en la Región del Biobío”.

Trazado

En específico el trazado de la nueva ruta se ubicará al oriente de la actual Ruta 160, por el borde de la Cordillera de Nahuelbuta, conectando por el norte con la concesión vial Puente Industrial y por el sur con la concesión Ruta 160, tramo Tres Pinos–Acceso Norte a Coronel.

La iniciativa incluye 6 enlaces a desnivel, 1 puente, 10 pasos superiores, 3 pasos inferiores, 2 viaductos y 6 pasarelas peatonales, además de obras de iluminación, saneamiento y drenaje, paisajismo, seguridad vial, sistema de telepeaje (Free Flow), y vías de evacuación ante eventuales tsunamis, dijo Sacyr en un comunicado.

Este nuevo corredor vial se proyecta como la alternativa a la actual Ruta 160, vía que los últimos años ha enfrentado una alta demanda producto del crecimiento urbano y poblacional del sector, añadió la empresa.