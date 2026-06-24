Hans Marowski (PNL): “Si Chile Vamos gobierna al ritmo de republicanos, maravilloso. Si llevan a Kast a un tercer gobierno de ellos, hay un problema”

El Partido Nacional Libertario (PNL) decidió no ser parte del gobierno del Presidente José Antonio Kast, pero Hans Marowski no se pierde.

El diputado libertario tiene claro que la relación de su colectividad con el Partido Republicano es estrecha. Eso, cree, quedó demostrado con la acusación constitucional (AC) contra Nicolás Grau que ambos impulsaron. Postula, incluso, que la afinidad entre ambos es mayor que la que tiene el partido que encabeza Arturo Squella con Chile Vamos.

Al margen de las diferencias, el vicepresidente del PNL no se cierra a futuros acuerdos electorales con la coalición que reúne a la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. “La gente nos quiere unidos”, sostiene.

La AC se aprobó en la Cámara. ¿Por qué en un inicio no lograron ponerse de acuerdo con republicanos?

Yo creo que sí nos pusimos de acuerdo. Avisamos al presidente del P. Republicano. La bancada estaba haciendo lo mismo. Fue en forma simultánea, como una coincidencia. Luego nos pusimos a trabajar juntos de inmediato.

Con este paso superado, ¿qué expectativa tiene del Senado? Chile Vamos tuvo descuelgues en la Cámara.

Nuestro presidente lo dijo: no espero nada del Senado. Esta vez, de verdad espero, por favor, que lean el libelo acusatorio, que lo estudien en conciencia. Espero que los senadores de Chile Vamos que son más partidarios de ver esto como el diputado Schalper entiendan que esto es necesario para respetar nuestra institucionalidad.

¿Le decepcionaron los descuelgues de Chile Vamos o era lo que esperaba?

No puedo hablar de decepción, pero me hubiera gustado que RN se alineara con el partido del Presidente.

¿Qué se juega Chile Vamos en esta acusación?

No diría que la credibilidad, porque ya hemos visto bastantes episodios donde siempre hay un grupo de Chile Vamos que se encarga de quedar bien con grupos que en ningún caso le van a responder de forma recíproca, como el FA y el PC. Eso a la gente le tiene cansada. Por eso existimos nosotros.

¿Sería una derrota para ustedes que se rechace? Fueron quienes primero la impulsaron.

En ningún caso. Esta no es una pelea entre Grau y el PNL. Sería una derrota para el país, para la institucionalidad, que quede el precedente de que un ministro de Hacienda puede equivocarse de tal forma y salir impune. Dejaron el país en un desastre económico.

¿Faltó astucia por parte de ustedes y republicanos? En ampliar la base de apoyo de la AC. En la UDI resienten que no se les avisó.

Esa es responsabilidad del P. Republicano. Nosotros no somos un partido de gobierno. Le avisamos al partido del Presidente y esperamos que ellos pudieran coordinarse como coalición.

¿Qué le parece la idea de elevar los requisitos para presentar una AC?

No tengo ningún problema, pero me parece curioso que esa solicitud salga cuando hay una AC en curso. Si vamos a hablar de reformar el sistema, podríamos hacerlo para reforzar las capacidad fiscalizadoras de la Cámara y extender el plazo a seis meses para acusar a exministros. Y extender la inhabilidad a diez, o incluso permanente en los casos más graves.

Republicanos terminó por coincidir con ustedes en la presentación de la AC. ¿Les interesa estrechar la relación con ellos? Consolidar un polo de derecha en el Congreso.

Las relaciones son estrechas. Muchos de los diputados del PNL vienen del P. Republicano. Yo he hecho tres campañas por el Presidente Kast. Tenemos diferencias, pero, en lo que estamos de acuerdo, estamos empujando el carro juntos.

¿Ve a republicanos más cercano a ustedes que a Chile Vamos?

Ideológicamente, seguro que sí. Por eso creíamos al inicio de este gobierno que era un error el diseño. Es uno de los motivos por los que nos quedamos afuera.

El diputado Romero también lo sugería. Es una rareza, porque ellos gobiernan con Chile Vamos y no con ustedes.

Probablemente, si nosotros hubiéramos ganado, también habríamos tenido que gobernar con Chile Vamos, porque fueron gobierno, tienen experiencia y cuadros. El tema es quién pone la música. Si Chile Vamos es capaz de gobernar al ritmo de republicanos, maravilloso. Pero si tratan de llevar a Kast a un tercer gobierno de Chile Vamos, habría un problema.

¿Quién ha puesto la música en estos tres meses?

El Presidente Kast ha navegado bien, ha demostrado convicción.

¿Una coalición de Chile Vamos y republicanos sería un error? Es algo que algunos en la UDI quieren empujar.

No soy quién para decir si es un error, pero una coalición no es lo correcto hoy. Una coordinación entre la centroderecha, el P. Republicano y el PNL para futuras elecciones o desafíos políticos no me parecería mal.

¿Un pacto electoral con republicanos, sin Chile Vamos, pero con un entendimiento con ellos?

Podemos conversarlo. En la última elección fuimos en dos listas y el resultado fue positivo. Tuvimos problemas en algunas senatoriales, donde pudimos habernos coordinado. En la próxima tendremos que ver si es conveniente ir en dos listas o una sola. Entre Evópoli y el PNL hay diferencias muy profundas. Pero no me parece mal que pudiéramos, en las municipales, en la parlamentaria, la presidencial que viene, poder llegar a un grado de acercamiento, porque los desafíos son muy grandes y tenemos que mostrar unidad. La gente nos quiere unidos.

¿No se cierran a una sola?

No. No nos convertiría en un conglomerado, una coalición. Es un acuerdo parlamentario específico, dependiendo de la proyección del momento. En el caso la municipal, creo que si hay alcaldes de republicanos y Chile Vamos que van a reelección, deberíamos tender a apoyarlos en grupo, porque el riesgo de perder una municipalidad frente a la izquierda por ir dispersos es alto.

¿Debería el PNL repensar la posibilidad de entrar al gobierno?

No hemos recibido una oferta para integrarnos.

Pero ustedes decidieron quedarse fuera.

Sí. Y yo creo que fue una buena decisión, porque nos ha permitido que el Presidente cuente con nosotros para recordarle cuando desvíen el camino que propusieron en campaña.