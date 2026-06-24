SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Niños haitianos: Socialismo Democrático se desmarca de Thayer en su apuesta por contradecir a la Contraloría

    El exdirector de Migraciones defendió la legalidad del memorándum que impulsó para flexibilizar el ingreso de personas del país centroamericano. Además de las críticas que surgieron en sectores de centroizquierda, se sumaron los cuestionamientos en la derecha, donde emplazaron al expresidente Boric.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    23/11/2023 LUIS EDUARDO THAYER, DIRECTOR DE MIGRACIONES FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    No le creen. Esa es la actitud que asumieron los principales dirigentes del Socialismo Democrático ante las explicaciones que entregó este miércoles en el Congreso el exdirector de Migraciones del gobierno anterior, Luis Eduardo Thayer (FA), respecto del duro informe emitido por la Contraloría en el que se acusó una falta a la Constitución en el memorándum que flexibilizó el ingreso de menores haitianos al país.

    La situación generó gran revuelo la semana pasada, pues previamente el mismo ente contralor había emitido un pre-informe en el que dieron cuenta del ingreso de más de 60 menores haitianos, quienes finalmente fueron encontrados. Thayer quedó en el ojo del huracán desde ese momento y ahora enfrenta un sumario, una comisión investigadora y posibles jugadas judiciales por el memorándum que impulsó el 13 de mayo de 2024.

    En ese contexto se defendió este miércoles. Primero en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y luego ante la prensa. El sociólogo frenteamplista indicó que “yo voy a hacer uso de la información y elementos jurídicos que dispongo, a partir de los cuales fundé la decisión que tomé. Tengo la convicción, y por eso hay un debido proceso, de que esas decisiones respecto del consulado haitiano y venezolano tienen fundamento en la ley. No solo en la ley de Migraciones, sino que también en el estatuto administrativo”.

    “Voy a sostener que el memorándum sí tiene fundamento legal y actuamos amparados y fundados en la ley de Extranjería y Migración, de la Constitución y el estatuto administrativo”, agregó Thayer en la misma línea, argumentos que, dijo, replicará para enfrentar el sumario y una eventual instancia judicial.

    Hace cinco días, la exministra del Interior de la época en la que se firmó el memorándum, Carolina Tohá, deslizó que la decisión de impulsar el polémico documento no pasó por sus manos, al decir en Estado Nacional que “yo de ese procedimiento ahora he mirado con más detención qué sucedió”.

    Pese a ello, en la misma entrevista, defendió que la flexibilización de ingreso de haitianos “fue la única manera de no cerrar la puerta, porque la otra alternativa era no viajar nadie más”, puesto que el Ejecutivo de Gabriel Boric decidió cerrar su consulado en Puerto Príncipe.

    Tras el inicio de la polémica, la semana pasada, Thayer y otros rostros del Ministerio del Interior de Boric, como la misma Tohá y el exsubsecretario Víctor Ramos, activaron una coordinación natural con sus equipos para hacer frente a la arremetida del oficialismo.

    Esto no ha servido para convencer ni al Socialismo Democrático, donde han puesto el foco crítico en Luis Eduardo Thayer, figura del frenteamplismo.

    Por ejemplo, el diputado y presidente del Partido Por la Democracia, Raúl Soto, planteó que “me preocupa el tono del señor Thayer. Insiste en que tiene la ‘convicción legal’ de que actuó bien y deja entrever que la Contraloría estaría equivocada. Pero la Contraloría es un órgano autónomo y fue categórica: ese memorándum bajó requisitos que fija la ley sin tener atribuciones para hacerlo”.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Uno puede tener todas las convicciones, pero los hechos están en el informe, y el resultado fue que hubo niños, niñas y adolescentes de los que el Estado perdió el rastro. Eso es lo que no puede quedar tapado por un debate jurídico ni por la discusión sobre la filtración. La pregunta de fondo no es si Thayer se siente amparado en la ley; es por qué se perdió la trazabilidad de esos niños y cómo garantizamos que no vuelva a ocurrir. Esa tiene que ser la prioridad”, añadió el líder del PPD.

    En su misma línea, el senador del PPD, Pedro Araya, comentó que “la resolución de Contraloría que declara ilegal la actuación del Servicio Nacional de Migraciones en el ingreso de menores haitianos confirma una realidad incómoda: el gobierno de Gabriel Boric nunca supo abordar con seriedad los desafíos migratorios que enfrentaba el país”.

    22-06-2026 PEDRO ARAYA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “Mientras se privilegiaban discursos y gestos simbólicos, se descuidaron aspectos esenciales como el control, la fiscalización y el cumplimiento de la ley. Hoy vemos las consecuencias de una gestión improvisada, que terminó vulnerando normas básicas y generando graves cuestionamientos institucionales”, complementó Araya.

    Desde el Partido Socialista, el jefe del comité de senadores, Juan Luis Castro, acusó que “el informe de Contraloría establece con meridiana claridad que se vulneraron los principios de legislación y vulneración de leyes que establecen requisitos que aquí fueron flexibilizados. Eso fue un acto impropio y obviamente debe ser reconocido por la anterior dirección del Servicio Nacional de Migraciones, porque es un hecho grave”.

    28/02/2025 - Juan Luis Castro - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En tanto, el jefe de bancada de los diputados PS, Raúl Leiva, apuntó a que “la Contraloría observa el no cumplimiento normativo respecto a la flexibilización de trámites migratorios vía Memorándum, lo que deberá ser resuelto en los procesos administrativos y/o judiciales en razón de principios de rango constitucional como el interés superior del niño”.

    18-06-2026 RAUL LEIVA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Su par en la bancada, el diputado César Valenzuela afirmó que “es una situación preocupante y una de las aristas que va a tener que conocer la comisión investigadora. Según lo que expuso el exdirector, él señala que el memorándum sí tiene fundamento jurídico, entonces tendrá que ser la comisión investigadora la que ahonde sobre esta diferencia de opiniones jurídicas que se suscita entre la contralora y el exdirector”.

    18 DICIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO ELECTO, CESAR VALENZUELA, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Derecha emplaza a Boric

    Si bien en la propia oposición cuestionaron a Thayer, en la derecha se aprovechó el informe de Contraloría para criticar aún más a la administración anterior. Así, apuntaron, particularmente, contra Thayer.

    El diputado Felipe Ross, del Partido Republicano, sostuvo que “aquí hay un abierto desafío a la ley vigente. Él (Thayer) debió estar en conocimiento de cuáles eran sus atribuciones y escogió poner sus consideraciones morales por sobre la ley, cosa que es sumamente delicada”.

    “Las declaraciones del exdirector de Migraciones son preocupantes. Parecen confirmar que durante su gestión se tomaron decisiones basadas más en convicciones personales que en el estricto cumplimiento de la ley (…). No estuvo a la altura de las responsabilidades que exigía su cargo. Hoy corresponde que asuma las consecuencias de sus decisiones y entregue todas las explicaciones necesarias ante el país”, dijo la diputada Claudia Mora (RN).

    Su par José Antonio Kast Adriasola (P. Republicano) fue un paso más allá y pidió que el antecesor de su papá en La Moneda se pronuncie. “Contraloría determinó que Luis Thayer infringió la ley al flexibilizar criterios. Encontrar a los niños era lo primero, ahora hay que seguir investigando y profundizando. El expresidente (Boric) debería referirse a esto la próxima vez que hable a los medios”, escribió en X.

    Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), el secretario general Juan Antonio Urzúa acusó que “hubo un actuar absolutamente displicente de las autoridades del gobierno anterior. Nosotros siempre sostuvimos que aquí había un actuar decidido, desde el gobierno anterior, de dar rienda suelta a la inmigración, sin tomar en consideración la realidad que estaba viviendo nuestro país”.

    “Contraloría señaló que Luis Thayer actuó fuera de la ley. ¿Por qué se saltaron al Congreso ¿Acaso no sabían que flexibilizar requisitos a ciudadanos haitianos era materia exclusiva de ley? Esto huele mal, se ve mal y está mal”, complementó la senadora Vanessa Kaiser, del PNL.

    Más sobre:Luis Eduardo ThayerHaitíThayerGabriel BoricMigraciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

    Los reproches específicos de la Contraloría a Sermig, PDI y la Subsecretaría de la Niñez, por caso de niños haitianos

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Lo más leído

    1.
    Escuelas protegidas: revés en el TC tensiona a La Moneda y pone en la mira a la división jurídica de la Segpres

    Escuelas protegidas: revés en el TC tensiona a La Moneda y pone en la mira a la división jurídica de la Segpres

    2.
    Gobierno se la juega por aprobar megaproyecto con lo justo, da por descartado entendimiento con el PS y apuesta al PPD

    Gobierno se la juega por aprobar megaproyecto con lo justo, da por descartado entendimiento con el PS y apuesta al PPD

    3.
    Hans Marowski (PNL): “Si Chile Vamos gobierna al ritmo de republicanos, maravilloso. Si llevan a Kast a un tercer gobierno de ellos, hay un problema”

    Hans Marowski (PNL): “Si Chile Vamos gobierna al ritmo de republicanos, maravilloso. Si llevan a Kast a un tercer gobierno de ellos, hay un problema”

    4.
    Vodanovic anuncia rechazo del PS para votación en general de megarreforma en el Senado

    Vodanovic anuncia rechazo del PS para votación en general de megarreforma en el Senado

    5.
    Gobierno apuesta por no postergar votación en general de megarreforma en el Senado y apunta a rechazo anunciado por la oposición

    Gobierno apuesta por no postergar votación en general de megarreforma en el Senado y apunta a rechazo anunciado por la oposición

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo
    Chile

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

    Los reproches específicos de la Contraloría a Sermig, PDI y la Subsecretaría de la Niñez, por caso de niños haitianos

    Se oficializa adjudicación de concesión vial Ruta Pie de Monte en Biobío a española Sacyr
    Negocios

    Se oficializa adjudicación de concesión vial Ruta Pie de Monte en Biobío a española Sacyr

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto que eleva el endeudamiento público

    Cuenta pública: la “arenga” que dará Rosario Navarro a socios de la Sofofa para activar medidas proempleo

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo
    El Deportivo

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo

    En vivo: se define el Grupo A con los duelos de República Checa vs. México y Sudáfrica vs. Corea del Sur

    En vivo: se define el Grupo C con los partidos de Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje
    Cultura y entretención

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Vacaciones de invierno 2026: agenda de panoramas con museos y espacios culturales

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos
    Mundo

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé