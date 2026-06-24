Cámara aprueba proyecto de ley que busca sancionar ocultamiento de identidad en eventos masivos

La Cámara de Diputados aprobó, por 100 a favor, 36 en contra y dos abstenciones, el proyecto de ley que busca tipificar y sancionar el ocultamiento de identidad en eventos masivos y desórdenes públicos.

La iniciativa estaba en su primer trámite constitucional en la Cámara Baja. La comisión de Seguridad Ciudadana aprobó la idea de legislar el proyecto y la Sala siguió el mismo camino, despachándolo al Senado.

En detalle, e l proyecto propone castigar a quienes utilicen elementos (capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje, etc.) destinados a ocultar su identidad e impedir ser reconocidos por la autoridad en espacios públicos.

En esa línea, las sanciones que contempla son penas de presidio menor en su grado mínimo, además de la posibilidad de incorporar agravantes si el ocultamiento se utiliza para facilitar la comisión de otros delitos.

Además, el proyecto excluye de esta sanción a las personas que utilicen estos elementos por motivos justificados de salud, culto religioso o condiciones debidamente acreditadas.

Los impulsores de la iniciativa son del Partido de la Gente (PDG), quienes, tras un acuerdo con el Ejecutivo, lograron la suma urgencia para su debate. Según argumentan los autores y adherentes al proyecto, este es necesario para terminar con la impunidad y entregar herramientas efectivas a las policías para identificar a quienes cometen actos vandálicos y destrozos.

Mientras que desde la oposición han expresado aprensiones sobre posibles problemas de interpretación y el riesgo de vulnerar o restringir indebidamente el derecho fundamental a la manifestación pacífica.