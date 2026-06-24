SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cámara aprueba proyecto de ley que busca sancionar ocultamiento de identidad en eventos masivos

    La iniciativa obtuvo 100 a favor, 36 en contra y dos abstenciones; será despachada al Senado.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial. Andres Perez

    La Cámara de Diputados aprobó, por 100 a favor, 36 en contra y dos abstenciones, el proyecto de ley que busca tipificar y sancionar el ocultamiento de identidad en eventos masivos y desórdenes públicos.

    La iniciativa estaba en su primer trámite constitucional en la Cámara Baja. La comisión de Seguridad Ciudadana aprobó la idea de legislar el proyecto y la Sala siguió el mismo camino, despachándolo al Senado.

    En detalle, el proyecto propone castigar a quienes utilicen elementos (capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje, etc.) destinados a ocultar su identidad e impedir ser reconocidos por la autoridad en espacios públicos.

    En esa línea, las sanciones que contempla son penas de presidio menor en su grado mínimo, además de la posibilidad de incorporar agravantes si el ocultamiento se utiliza para facilitar la comisión de otros delitos.

    Además, el proyecto excluye de esta sanción a las personas que utilicen estos elementos por motivos justificados de salud, culto religioso o condiciones debidamente acreditadas.

    Los impulsores de la iniciativa son del Partido de la Gente (PDG), quienes, tras un acuerdo con el Ejecutivo, lograron la suma urgencia para su debate. Según argumentan los autores y adherentes al proyecto, este es necesario para terminar con la impunidad y entregar herramientas efectivas a las policías para identificar a quienes cometen actos vandálicos y destrozos.

    Mientras que desde la oposición han expresado aprensiones sobre posibles problemas de interpretación y el riesgo de vulnerar o restringir indebidamente el derecho fundamental a la manifestación pacífica.

    Más sobre:Cámara de DiputadosEventosEncapuchadosProyecto de ley

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

    Los reproches específicos de la Contraloría a Sermig, PDI y la Subsecretaría de la Niñez, por caso de niños haitianos

    Lo más leído

    1.
    Escuelas protegidas: revés en el TC tensiona a La Moneda y pone en la mira a la división jurídica de la Segpres

    Escuelas protegidas: revés en el TC tensiona a La Moneda y pone en la mira a la división jurídica de la Segpres

    2.
    Niños haitianos: Socialismo Democrático se desmarca de Thayer en su apuesta por contradecir a la Contraloría

    Niños haitianos: Socialismo Democrático se desmarca de Thayer en su apuesta por contradecir a la Contraloría

    3.
    Gobierno se la juega por aprobar megaproyecto con lo justo, da por descartado entendimiento con el PS y apuesta al PPD

    Gobierno se la juega por aprobar megaproyecto con lo justo, da por descartado entendimiento con el PS y apuesta al PPD

    4.
    Hans Marowski (PNL): “Si Chile Vamos gobierna al ritmo de republicanos, maravilloso. Si llevan a Kast a un tercer gobierno de ellos, hay un problema”

    Hans Marowski (PNL): “Si Chile Vamos gobierna al ritmo de republicanos, maravilloso. Si llevan a Kast a un tercer gobierno de ellos, hay un problema”

    5.
    Vodanovic anuncia rechazo del PS para votación en general de megarreforma en el Senado

    Vodanovic anuncia rechazo del PS para votación en general de megarreforma en el Senado

    6.
    Gobierno apuesta por no postergar votación en general de megarreforma en el Senado y apunta a rechazo anunciado por la oposición

    Gobierno apuesta por no postergar votación en general de megarreforma en el Senado y apunta a rechazo anunciado por la oposición

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra
    Chile

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor
    Negocios

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    Se oficializa adjudicación de concesión vial Ruta Pie de Monte en Biobío a española Sacyr

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto que eleva el endeudamiento público

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo
    El Deportivo

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo

    En vivo: se define el Grupo A con los duelos de República Checa vs. México y Sudáfrica vs. Corea del Sur

    En vivo: se define el Grupo C con los partidos de Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje
    Cultura y entretención

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Vacaciones de invierno 2026: agenda de panoramas con museos y espacios culturales

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos
    Mundo

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé