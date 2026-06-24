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    Culto

    El remake de El Proyecto de la Bruja de Blair ya tiene fecha de estreno

    El neoclásico del terror tendrá una nueva versión que llegará a las salas de cine en 2027. No se sabe mucho sobre la trama, pero será dirigida por Dylan Clark a partir de un guion de Chris Thomas Devlin.

    Por 
    Equipo de Culto

    Un clásico del terror vuelve a las salas de cine en una nueva versión. La afamada película El Proyecto de la Bruja de Blair tendrá un remake.

    Así lo informó el medio especializado Variety el que agregó que hasta ahora no se han revelado detalles de la trama. Sin embargo, desde Lionsgate Motion Picture Group, han referido que se trata de “nueva visión” que “reintroducirá este clásico del terror para una nueva generación”.

    La nueva versión del filme será dirigido por Dylan Clark, que dio sus primeros pasos en YouTube, a partir de un guion de Chris Thomas Devlin. Su estreno en los cines de norteamérica está agendado para el 24 de septiembre de 2027.

    El proyecto de la bruja de Blair, estrenada en 1999, es una de las películas independientes más exitosas comercialmente de todos los tiempos, recaudando casi 250 millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto mínimo.

    Más sobre:El Proyecto de la Bruja de BlairTerrorDylan ClarkCineCine Culto

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