Cuenta pública: la “arenga” que dará Rosario Navarro a socios de la Sofofa para activar medidas proempleo

En lo que será su penúltima cuenta pública, en el marco de la asamblea anual de socios, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, realizará este miércoles por la tarde un fuerte llamado al mundo gremial y empresarial para activar medidas proempleo que ayuden a enfrentar la “emergencia laboral” que vive el país.

“Mi discurso de este año estará centrado en la urgencia que estamos viviendo hoy con el empleo. Las 944 mil personas que buscan trabajo y no lo encuentran… y 1,6 millones de personas que ya dejaron de buscar empleo porque ya ‘tiraron la esponja’. Esos dos y medio millones de chilenos nos exige poner metas ambiciosas y ver cómo propiciamos un entorno en que se vuelvan a generar empleos formales y de calidad para los chilenos”, adelanta Navarro sobre el discurso que dará a partir de las 17:00 en la asamblea anual de socios.

“Será como una arenga, dada la emergencia laboral que enfrentamos”, cuenta.

La cita, que se iniciará con una cuenta pública por parte de Navarro, contará con la participación de representantes de unas 200 empresas socias directas, consejeros y los gremios asociados, entre otros. La “arenga” de la timonel de la Sofofa apuntará a no sólo evidenciar el diagnóstico del frágil mercado laboral actual, sino también a proponer las soluciones que vayan más allá de la megarreforma del gobierno que hoy se discute en el Congreso.

17 Julio 2025 Entrevista a Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA. Foto: Andres Perez Andres Perez

“Voy a lanzar un programa de trabajo que se llama 3x3, que consta de tres ejes, tres compromisos y una evaluación a tres años plazo”, detalla la presidenta de la industria.

La primera línea del plan estará enfocada en educación y reconversión laboral, con una meta inédita de capacitación masiva en herramientas de inteligencia artificial. “Me encantaría que tuviéramos un millón de trabajadores capacitados en inteligencia artificial en los próximos tres años”, precisa Rosario Navarro.

También planteará a los socios avanzar en materia de inversión y crecimiento para el empleo, a través de propuestas para reducir los tiempos de tramitación de proyectos. “Lo que quiero transmitir es que si no hay inversión, no hay crecimiento… y sin crecimiento no se generan nuevos puestos de trabajo. Hay que ver cómo se fortalece la gestión del Estado y ahí lo que quiero empujar con fuerza es el uso de la tecnología para acortar los tiempos de tramitación de proyectos”, sostiene.

Por último, la líder gremial lanzará una agenda de regulación proempleo, que buscará modernizar normas laborales clave para adaptarlas a las nuevas realidades productivas y sociales. “Nuestro objetivo ambicioso es generar 500.000 empleos en tres años… creemos que es importante una agenda de flexibilidad laboral… todo lo que tiene que ver con organizar las jornadas laborales, las bolsas de horas, la conciliación de trabajo y familia”, enumeró.

Desde Sofofa explican que el diagnóstico detrás del programa es claro. “Chile no solo necesita destrabar proyectos, sino también destrabar el potencial de las personas. La iniciativa apunta a articular formación, inversión y regulación laboral como tres condiciones necesarias para volver a crecer y crear mejores oportunidades”, sostienen desde el gremio.

Pero Navarro también destacará los hitos del periodo 2025-2026. Entre ellos está el plan de propuestas “Convergencias para Chile”, el que sistematizó más de 400 medidas de 10 documentos de la sociedad civil y academia en 6 ejes de desarrollo: entorno para invertir, capital humano e innovación, seguridad para el progreso, sistema tributario, modernización del Estado y reimpulso exportador.

En su cuenta anual también detallará la iniciativa “Explorando Horizontes Industriales para Chile 2026-2050”, que es un ejercicio de anticipación estratégica desarrollado junto a Imperial College London para proyectar el futuro productivo del país con evidencia y visión de largo plazo, y el Monitor de Ineficiencia Permisológica (MIP) el que cuantificó que los atrasos en tramitación cuestan hoy US$289 millones y afectan a 105 de los 386 proyectos en calificación ambiental.