Muerte de niño en encerrona: Ejecutivo opta por fortalecer las policías y no desplegar militares en zonas urbanas

En medio de la tragedia por la muerte de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo y las peticiones a raíz de la tragedia, desde La Moneda refuerzan la postura de no desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas urbanas.

Es que luego del fallecimiento del menor de edad, alcaldes y parlamentarios levantaron la voz para pedir que militares apoyen las labores de las policías en zonas críticas en materia de seguridad.

Desde el Congreso, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que es común que luego de hechos de esta naturaleza surjan este tipo de presiones.

“Cuando hay este tipo de situaciones que generan conmoción y preocupación, como es el fallecimiento de un menor de edad producto de una acción delictual, indudablemente que surge la preocupación de muchos actores y muchos sectores para tratar de corregir o de evitar este tipo de situaciones”, dijo.

Pese a estos llamado, el secretario de Estado apuntó que los esfuerzos del Ejecutivo están destinados a fortalecer a las policías para la lucha contra la delincuencia.

“El gobierno ha optado en este minuto claramente por el fortalecimiento de las policías, reforzar los controles preventivos. Se está colocando en marcha un esfuerzo especial para que existan más funcionarios en la calle, más patrullas en la calle”, remarcó.

A eso agregó que “se han identificado puntos críticos, los cuales van a ser objeto de mayor vigilancia. Se va a establecer también una coordinación de vigilancia, aérea de apoyo y se van a ir buscando los caminos y las fórmulas para ir cerrando las posibilidades de este tipo de delitos”.

Sobre el despliegue de FF.AA., reforzó que “hoy día la situación de los militares está concentrada en el apoyo que dan en la Macrozona Norte, en el control de las fronteras, y en la Macrozona Sur, en el control de la violencia. Son situaciones excepcionales”.

“El control del orden público está radicado en las fuerzas policiales y eso es lo que estamos fortaleciendo y trabajando”, zanjó.

Marco claro para FF.AA.

Más temprano este miércoles, el titular de Seguridad, Martín Arrau, apuntó en para un mayor despliegue de militares en zonas urbanas se necesita un marco claro de acción.

“Hoy día hay un rol activo de las Fuerzas Armadas en seguridad y también lo han hecho en las ciudades en estados de excepción constitucional en nuestra historia reciente”, señaló

Además, agregó que aún falta avanzar en reglas claras para el uso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de manera que cuenten con un marco jurídico más claro para actuar.

En esa línea, sostuvo que también es necesario aprobar el proyecto de ley que se tramita en el Congreso para otorgar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción constitucional.

“Está bien que hoy día nos planteemos nuevas posibilidades, pero ya se está trabajando en ello y esperemos avanzar con esas leyes para que cuando efectivamente las Fuerzas Armadas colaboran en funciones de seguridad puedan tener las herramientas”, afirmó.