SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Muerte de niño en encerrona: Ejecutivo opta por fortalecer las policías y no desplegar militares en zonas urbanas

    Pese a las solicitudes de alcaldes y parlamentarios a raíz de la tragedia, desde La Moneda transmiten que el despliegue de las Fuerzas Armadas “está concentrado en el apoyo en la Macrozona Norte, en el control de las fronteras, y en la Macrozona Sur”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob), Martín Arrau (Seguridad) y Fernando Barros (Defensa). FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    En medio de la tragedia por la muerte de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo y las peticiones a raíz de la tragedia, desde La Moneda refuerzan la postura de no desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas urbanas.

    Es que luego del fallecimiento del menor de edad, alcaldes y parlamentarios levantaron la voz para pedir que militares apoyen las labores de las policías en zonas críticas en materia de seguridad.

    Desde el Congreso, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que es común que luego de hechos de esta naturaleza surjan este tipo de presiones.

    “Cuando hay este tipo de situaciones que generan conmoción y preocupación, como es el fallecimiento de un menor de edad producto de una acción delictual, indudablemente que surge la preocupación de muchos actores y muchos sectores para tratar de corregir o de evitar este tipo de situaciones”, dijo.

    Pese a estos llamado, el secretario de Estado apuntó que los esfuerzos del Ejecutivo están destinados a fortalecer a las policías para la lucha contra la delincuencia.

    “El gobierno ha optado en este minuto claramente por el fortalecimiento de las policías, reforzar los controles preventivos. Se está colocando en marcha un esfuerzo especial para que existan más funcionarios en la calle, más patrullas en la calle”, remarcó.

    A eso agregó que “se han identificado puntos críticos, los cuales van a ser objeto de mayor vigilancia. Se va a establecer también una coordinación de vigilancia, aérea de apoyo y se van a ir buscando los caminos y las fórmulas para ir cerrando las posibilidades de este tipo de delitos”.

    Sobre el despliegue de FF.AA., reforzó que “hoy día la situación de los militares está concentrada en el apoyo que dan en la Macrozona Norte, en el control de las fronteras, y en la Macrozona Sur, en el control de la violencia. Son situaciones excepcionales”.

    “El control del orden público está radicado en las fuerzas policiales y eso es lo que estamos fortaleciendo y trabajando”, zanjó.

    Marco claro para FF.AA.

    Más temprano este miércoles, el titular de Seguridad, Martín Arrau, apuntó en para un mayor despliegue de militares en zonas urbanas se necesita un marco claro de acción.

    “Hoy día hay un rol activo de las Fuerzas Armadas en seguridad y también lo han hecho en las ciudades en estados de excepción constitucional en nuestra historia reciente”, señaló

    Además, agregó que aún falta avanzar en reglas claras para el uso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de manera que cuenten con un marco jurídico más claro para actuar.

    En esa línea, sostuvo que también es necesario aprobar el proyecto de ley que se tramita en el Congreso para otorgar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción constitucional.

    “Está bien que hoy día nos planteemos nuevas posibilidades, pero ya se está trabajando en ello y esperemos avanzar con esas leyes para que cuando efectivamente las Fuerzas Armadas colaboran en funciones de seguridad puedan tener las herramientas”, afirmó.

    Más sobre:Fuerzas ArmadasMilitaresHomicidioEncerronaClaudio AlvaradoMartín ArrauJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

    Los reproches específicos de la Contraloría a Sermig, PDI y la Subsecretaría de la Niñez, por caso de niños haitianos

    Lo más leído

    1.
    Carabineros detuvo a tres y un cuarto se entregó: el historial delictual de la banda que mató a un niño en encerrona

    Carabineros detuvo a tres y un cuarto se entregó: el historial delictual de la banda que mató a un niño en encerrona

    2.
    Escuelas Protegidas: TC da duro golpe al gobierno y declara inconstitucional inhabilidad para acceder a la gratuidad

    Escuelas Protegidas: TC da duro golpe al gobierno y declara inconstitucional inhabilidad para acceder a la gratuidad

    3.
    ¿Se salvan los empleados judiciales? Suprema se divide por cuadernos de remoción para funcionarios de la judicatura

    ¿Se salvan los empleados judiciales? Suprema se divide por cuadernos de remoción para funcionarios de la judicatura

    4.
    Punto para exalcaldesa Peñaloza: tribunal declara inadmisible requerimiento de concejales de Las Condes

    Punto para exalcaldesa Peñaloza: tribunal declara inadmisible requerimiento de concejales de Las Condes

    5.
    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    6.
    Crespo ante comisión por el Estallido Social: “Tampoco es mi responsabilidad auxiliar a una persona que se está quemando con su propio fuego”

    Crespo ante comisión por el Estallido Social: “Tampoco es mi responsabilidad auxiliar a una persona que se está quemando con su propio fuego”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra
    Chile

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor
    Negocios

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    Se oficializa adjudicación de concesión vial Ruta Pie de Monte en Biobío a española Sacyr

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto que eleva el endeudamiento público

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo
    El Deportivo

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo

    En vivo: se define el Grupo A con los duelos de República Checa vs. México y Sudáfrica vs. Corea del Sur

    En vivo: se define el Grupo C con los partidos de Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje
    Cultura y entretención

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Vacaciones de invierno 2026: agenda de panoramas con museos y espacios culturales

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos
    Mundo

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé