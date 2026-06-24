José Manuel Silva: “En un país que no crece, el mercado de capitales no puede desplegar todas sus alas”

“Es mucho más relevante para el mercado de capitales el crecimiento económico. En un país que no crece, el mercado de capitales no puede desplegar todas sus alas”, enfatizó José Manuel Silva, director de inversiones de LarrainVial Asset Management, al inicio de su presentación el seminario organizado por La Tercera y EY, Universidad Andrés Bello y LarrainVial.

En su exposición, José Manuel Silva sostuvo que, si bien desde los 90 en adelante se mantuvieron los equilibrios macroeconómicos, “nos olvidamos quizás de los equilibrios microeconómicos”.

Según Silva, un elemento relevante en cómo ha caída la inversión en el país fue la eliminación del FUT (Fondo de Utilidades Tributables) en 2014, con la reforma tributaria de Michelle Bachelet. En esa línea, recordó un análisis elaborado por el IIF, donde se destacaba que, “cuando se instaura el FUT el año 84 explotó la inversión en Chile. Lamentablemente, el FUT en algún momento pasa a ser una especie de enemigo número uno de la nación”.

A su juicio, “el FUT mantuvo en Chile, en las empresas, una cantidad de recursos que eran potencialmente de ser repartidos, pero mientras no se repartieran se reinvertían. Esto produce que la formación bruta de capital fijo se frena después de un crecimiento muy explosivo durante dos décadas”.

Además, Silva sostuvo que la competitividad de Chile en términos tributarios ha disminuido, pues en el país se subieron los impuestos corporativos “justo en un momento en que muchas naciones de la OCDE, o lo estaban manteniendo o lo estaban bajando. Y aquí uno se olvida decir que el gran país que bajó los impuestos fue Estados Unidos. Cuando la economía más poderosa, el mercado de capitales es más profundo, baja los impuestos corporativos de esa manera, está bajando los impuestos corporativos al planeta tierra”.

“Creo que la base del problema fiscal es un país que no crece”, argumentó.

En esa línea, indicó, citando un análisis del economista Manuel Cruzat Valdés, que “si hubiéramos solo crecido al promedio mundial, el PIB de Chile sería hoy en día un 20-25% superior. Básicamente hemos perdido durante este periodo más o menos US$350.000 millones de PIB por no haber crecido al ritmo del mundo. Es más o menos US$70.000 millones de impuestos no recibidos”, comparó.

El director de inversiones de LarrainVial Asset Management apuntó que entre los años 1990 y el 2024 el gasto total del Estado de Chile se multiplicó seis veces en términos reales.

Al respecto precisó que “los ingresos del Estado de Chile se duplicaron en términos reales entre el 90 y el 98. Se duplican de nuevo en términos reales entre el 98 y el 2007. O sea, ya se multiplicó por cuatro. Y entre el 2009 y el 2018 se multiplican por dos de nuevo. En ese período no hubo grandes alzas de impuestos. Los ingresos del fisco en Chile se multiplicaron 6 veces en términos reales. Solo en el período 2013-2022, los impuestos empiezan a decrecer en su tasa de expansión, ahí sí hay alzas de impuestos, los impuestos suben 1,66 veces”.