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    Fondos generacionales: las propuestas de la Asociación de AFP a la Super de Pensiones para ajustar el nuevo régimen de inversiones

    El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, comentó que “las propuestas principales tienen que ver con generar mayor flexibilidad en la inversión de las carteras, la estrategia de inversión. Yo creo que finalmente lo que hay que evitar es que las excesivas rigideces se transformen en un problema de diseño de las estrategias, que pueda tener algún efecto en las pensiones”.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    18 JUNIO 2025 Paulina Yazigi Presidenta de la asociación de afp Chile Foto Pablo Vasquez R. Pablo Vasquez R

    Los actuales cinco multifondos (A, B, C, D, y E) de AFP donde los afiliados al sistema de pensiones tienen actualmente invertidos los recursos para su pensión, están con los días contados. El 1 de abril de 2027 este sistema, que fue creado en 2002, será reemplazado por diez fondos denominados generacionales, en los que los afiliados serán agrupados según su año de nacimiento.

    Se trata del mayor cambio al régimen de inversiones de las AFP. Las reglas sobre cómo funcionará este nuevo esquema fue publicado por la Superintendencia de Pensiones para consulta pública el 3 de julio, de acuerdo a lo establecido en la reforma previsional de 2025.

    La Asociación de AFP envió una serie de comentarios en el período de consulta pública sobre este borrador de la norma, que aún puede sufrir cambios, dado que el reglamento definitivo será publicado de aquí al 1 de septiembre por el regulador.

    A eso se refirió este martes el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro.

    “Las propuestas principales tienen que ver con generar mayor flexibilidad en la inversión de las carteras, la estrategia de inversión. Yo creo que finalmente lo que hay que evitar es que las excesivas rigideces se transformen en un problema de diseño de las estrategias, que pueda tener algún efecto en las pensiones”, explicó el timonel del gremio.

    “Finalmente, aquí hay realidades demográficas distintas entre cada AFP, hay movimientos de carteras que se van a producir y hay que tratar de dar flexibilidad suficiente para que no tenga efecto ni en los mercados ni en las pensiones”, argumentó.

    León Fernández de Castro, nuevo presidente de la Asociación de AFP.

    Consultado sobre cuál es la principal preocupación o escenario negativo que podría derivarse de que la Superintendencia no acoja estas recomendaciones, manifestó que “este es un cambio bien profundo, que requiere tener una mirada de detalle importante, porque estamos cambiando toda la lógica. Hay que recordar que ahora en los fondos generacionales los afiliados no van a poder elegir, por lo tanto, van a entrar en una trayectoria a lo largo de toda su vida, y eso significa que este diseño va a corregir muchas de las estrategias de inversión que hay hoy día, y gente que ha tomado decisiones de inversión va a tener que ir a trayectorias a lo mejor más conservadoras de las que ha tenido hasta hoy. Y eso significa que hay que dar los grados de libertad suficientes para que ese efecto sea el menor posible, que no haya un efecto en las pensiones”.

    En ese sentido, agregó: “Nosotros estamos de cabeza hoy día trabajando fuerte con la autoridad en la implementación de esta reforma y el objetivo es subir las pensiones. Entonces, lo que tenemos que lograr es que a la vuelta de todo este recorrido tengamos mejores pensiones, que no haya efectos en los mercados, que no haya transiciones excesivamente conservadoras para grupos que ya han tomado decisiones en esta trayectoria, porque no es poca gente. Sobre 50 años hay 2 millones de personas, de (un total de) 3 millones y medio, que han tomado decisiones de riesgo (están en fondos más riesgosos que los que les corresponden por edad). Entonces, cuando los reubiquemos en carteras más conservadoras, tenemos que buscar que no haya un efecto importante”, dijo.

    Respecto de las implicancias, detalló que “al final esto puede tener efectos en las tasas de reemplazo definitivas. Todavía hay tiempo para corregir y que el efecto sea el menor posible. Pero lo que nadie quiere es que haya una sensación de reputación con los fondos generacionales, porque se sienta que el problema son los fondos generacionales. El problema no son los fondos generacionales, tampoco es el diseño estructural, sino que probablemente son algunos de los ajustes que hay que hacer para tener en esta transición ciertos niveles de flexibilidad que permita absorber la demografía, las decisiones de riesgo que han tomado los afiliados y poder tener un escenario un poquito más gradual en el tiempo”.

    Los ajustes concretos

    Respecto de los ajustes concretos que estiman que se podrían hacer al régimen de inversiones propuesto por el regulador, el presidente del gremio que reúne a las AFP señaló que “aquí hay varios elementos que se conjugan, que en la mezcla pueden tener resultados distintos a los esperados. Efectivamente, tener mínimos (exigidos por tipo de activo en que pueden invertir las AFP) en las estrategias es dirigir un poco las estrategias. Creemos que no debería haber mínimos. Sí creemos que los máximos están bien, porque los máximos establecen los niveles de riesgo esperados para cada cohorte generacional. Cuando tú pones mínimos, te está diciendo dónde debes invertir esa plata. Nosotros creemos que tiene que haber mucha más libertad para definir esas estrategias”.

    Agregó que “también tiene que haber mayores bandas para poder moverse. Si esto es muy rígido, finalmente no vas a tener mucho espacio para moverte. Y va a tender a que todas las estrategias sean muy parecidas, en que no haya mucha innovación, que no haya nadie que esté buscando algo distinto. Yo creo que eso hay que evitarlo. La gracia de esto es que sea suficientemente flexible y amplio para que haya competencia, que haya innovación y que se busquen las mejores estrategias de cara a los afiliados y a las pensiones”.

    Por otra parte, sostuvo que “en los índices de referencia lo que hay que pensar es generar más flexibilidad. Aquí los índices tienen que ser replicables, tienen que ser fáciles de construir. Si tú eres muy restrictivo o es difícil de construir, empiezas a tener problemas en esa construcción. Entonces, finalmente te impide salirte mucho de ese régimen. Lo que hay que intentar aquí es que sea lo más flexible posible. Y eso es lo que tenemos que lograr. Puede ser una posibilidad de diseñar algunos índices, donde pueda haber una selección de distintos índices. Bueno, eso está un poco abierto todavía, pero se puede hacer”.

    Respecto del glidepath definido y los activos de crecimiento que se definen por cohorte, explicó que “cuando uno mira la trayectoria de las generaciones mayores, nos parece un poquito conservadora, a partir de los 50 años especialmente. Creemos que debe haber un poco más de activos de crecimiento en esos niveles, a partir de esas edades. Eso significaría poder optar a mejores retornos en las trayectorias futuras. Hoy día creemos que está un poco acotado, en que se entra en una lógica de ir a buscar tasas de interés hacia una renta vitalicia, pero es un poco temprano”.

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