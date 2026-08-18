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    American Airlines instalará pantallas individuales en todos los asientos de sus aviones de pasillo único

    La aerolínea reconfigurará sus Airbus y Boeing de pasillo único para subir desde 25% hasta cerca de 40% la proporción de asientos premium.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    American Airlines instalará pantallas individuales en todos los asientos

    American Airlines anunció este martes un plan de renovación de su flota de aviones de pasillo único (narrowbody o de fuselaje angosto), la que integran los Airbus A319, A320 y A321neo y los Boeing 737, que contempla la instalación de pantallas de entretenimiento en el respaldo de cada asiento y un aumento de la proporción de asientos premium desde el 25% actual hasta cerca del 40% de la oferta en esos vuelos

    La aerolínea señaló en un comunicado que se trata de “una de las inversiones más significativas en la experiencia a bordo en su historia”, aunque no reveló el monto involucrado.

    El anuncio combina dos ejes. Por una parte, la reconfiguración de cabinas para ampliar los asientos de Primera Clase y de la categoría Main Cabin Extra, tanto mediante la modificación de aviones ya en operación como a través de nuevas entregas que llegarán con configuraciones premium de fábrica.

    Por otra, el despliegue de un sistema de entretenimiento en el respaldo de los asientos que, según la compañía, comenzará a instalarse en todas las entregas nuevas de Airbus y Boeing a partir de 2028 y también en los aviones reacondicionados.

    “Desde entretenimiento de nueva generación en el respaldo de cada asiento hasta opciones sustancialmente mayores de asientos premium, estas mejoras darán a nuestros clientes más formas de relajarse, mantenerse conectados y disfrutar su viaje”, afirmó la directora de Clientes (Chief Customer Officer) de American Airlines, Heather Garboden, en el comunicado.

    Más Primera Clase y Main Cabin Extra

    En el detalle de la reconfiguración de cabinas, la aerolínea indicó que actualmente está modificando sus flotas de Airbus A319 y A320 para sumar una fila adicional de Primera Clase.

    Las próximas entregas del Boeing 737 MAX 10 tendrán 24 asientos de Primera Clase, mientras que la flota de A321neo también será reconfigurada para incorporar más plazas en esa categoría.

    En paralelo, la compañía dijo que reacondicionará la mayoría de su flota de pasillo único para ampliar la cantidad de asientos Main Cabin Extra, la categoría que ofrece mayor espacio para las piernas, embarque anticipado, espacio dedicado en los compartimentos superiores y una bebida sin costo.

    El plan incluye además interiores renovados, con más almacenamiento, asientos rediseñados e iluminación mejorada.

    Pantallas 4K, carga USB-C y audio Bluetooth

    El nuevo sistema de entretenimiento se sumará a los más de 140 aviones de largo alcance que hoy ya cuentan con pantallas en los respaldos.

    Entre las características que la compañía atribuye a la nueva plataforma figuran tamaños de pantalla que estarán “entre los más grandes ofrecidos en aviones de pasillo único en Norteamérica”, con “pantallas premium de gran formato”, tecnología 4K, recomendaciones personalizadas de películas y series, mapas de vuelo interactivos con información del destino, puertos de carga rápida USB-C en cada asiento y conectividad de audio Bluetooth para audífonos y auriculares personales.

    American Airlines instalará pantallas individuales en todos los asientos

    La aerolínea sostuvo que desplegará las nuevas pantallas “lo más rápido posible”, con la instalación completa en toda la flota prevista para comienzos de la próxima década.

    Los nuevos interiores forman parte del plan de la firma aérea estadonidense para atraer más ingresos de pasajeros premium y alcanzar a Delta y United, sus rivales más rentables, dijo The Wall Street Journal.

    De acuerdo al mismo medio, las principales aerolíneas han invertido fuertemente en la experiencia a bordo en los últimos años, en su afán por fidelizar a los pasajeros, especialmente a aquellos dispuestos a pagar más por un vuelo más cómodo.

    Más sobre:AerolíneasAmerican Airlines

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