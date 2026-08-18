Dejan con prohibición de acercarse a la víctima a alcalde de Coihueco, investigado por abuso sexual por sorpresa

En el Juzgado de Garantía de Chillán se desarrolló la audiencia de formalización del actual jefe comunal de Coihueco, Wilson Palma (Ind.), quien es investigado por delitos de abuso sexual por sorpresa en contra de una exfuncionaria .

“Hoy día se formalizó por cuatro cargos de solicitud de persona, dos cargos de abuso sexual por sorpresa y dos cargos de ofensas al pudor, todos estos en el ejercicio o en el marco de las funciones de alcalde que él cumplía”, explicó el fiscal (s) de Chillán, Richard Urra.

Según el detalle de la investigación, Palma habría realizado entre febrero y julio de 2025 una serie de acciones que afectaron la probidad y libertad sexual de la víctima, quien fuera funcionaria de la municipalidad.

Municipalidad de Coihueco

En particular, se investiga el ofrecimiento de un cargo, en febrero de 2025, a la víctima a cambio de que mantuviera relaciones sexuales con el jefe comunal. Estas peticiones continuaron a través de WhatApp, llamadas telefónicas y de manera verbal durante los meses posteriores hasta junio del mismo año.

La Fiscalía solicitó como medidas cautelares la firma mensual con Carabineros, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Finalmente el Juzgado de Garantía de Chillán solo aceptó esta última petición.

Además, estableció que la investigación por parte de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) se extendiera por un total de 90 días.