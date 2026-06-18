Concejales solicitan remoción de alcalde de Coihueco Wilson Palma luego que la CGR estableciera responsabilidad por acoso sexual y laboral

El Concejo Municipal de la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, ingresó al Tribunal Electoral Regional (TER) una solicitud de remoción en contra del alcalde Wilson Palma (Ind.).

La acción está encabezada por Russel Cabrera, Erika del Carmen Morales y Mauricio Contreras, aunque cuenta con el beneplácito de todos los concejales.

Los ediles solicitan al TER la remoción de Palma por haber incurrido en falta grave a la probidad administrativa. Además, piden al tribunal que si consideran que las faltas no son constitutivas de causal de remoción, se impongan las medidas disciplinarias correspondientes.

Según detallan los concejales en el texto de 27 páginas que ingresaron al tribunal electoral, la acción se encuentra esencialmente justificada en los resultados entregados por la Resolución Exenta N°RE17392 por parte de la Contraloría General de la República de Ñuble.

En el documento del ente fiscalizador se atribuyó a la autoridad comunal conductas constitutivas de acoso sexual, acoso laboral, abuso de poder y represalias . Según la investigación, los hechos incluso habrían ocurrido antes de la llegada de la afectada al municipio.

“La investigación concluyó que existió un patrón sostenido de actuaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que afectaron gravemente la dignidad, integridad psíquica y condiciones laborales de la funcionaria”, señala en parte del documento.

El informe de Contraloría detalló que durante el proceso de incorporación laboral de la exfuncionaria en 2025, el jefe comunal habría incrementado la intensidad de sus contactos.

“La investigación determinó que, en marzo de 2025, cuando la afectada ya había renunciado a su anterior empleo y dependía de la concreción de su contratación en el DESAMU, el alcalde emitió expresiones que la Contraloría calificó como descalificativas, cosificantes y de connotación sexual. Particular relevancia tuvo la frase “a ti te hace falta que alguien te dome”, considerada por el órgano fiscalizador como una expresión de contenido sexual explícito, invasivo y degradante, emitida en un contexto de especial vulnerabilidad laboral de la afectada", señala la investigación de Contraloría.

Más adelante, menciona: “La autoridad utilizó de manera reiterada su posición jerárquica para reforzar la presión sobre la funcionaria. Entre las expresiones acreditadas figuran ‘cuando te llama tu jefatura’ (4 de abril de 2025), ‘el que manda soy yo que no se te olvide’ (17 de mayo de 2025), ‘si soy yo el que les pago’ (20 de mayo de 2025), ‘yo soy el que manda’ (25 de junio de 2025) y ‘yo soy el que contrata’ (7 de julio de 2025). La Contraloría entendió estas manifestaciones como recordatorios explícitos del poder jerárquico del alcalde destinados a reforzar su posición dominante frente a la denunciante".

A lo que añade: “Durante reuniones grabadas efectuadas en agosto y septiembre de 2025, incorporadas íntegramente al expediente, el alcalde continuó reproduciendo conductas impropias. En dichas conversaciones la funcionaria reiteró que no deseaba mantener un vínculo distinto al laboral, mientras la autoridad respondió con expresiones como ‘te fuiste con los tarros’, ‘te podi callar’ y ‘estoy siendo penca contigo’. Más grave aún, relativizó sus propios actos afirmando ‘no podi andar hueviando por decirte que eres una mina linda’ y ‘denúnciame cuando te agarre el poto’“.

La Contraloría estableció que estas situaciones produjeron un grave deterioro en la salud mental de la afectada. Lo anterior, en base a diversos informes psicológicos revisados.

Así las cosas, la denuncia acusa a Palma de “acoso laboral sistemático y reiterado entre abril y julio de 2025 mediante intimidación, hostigamiento y represalias”.

Además, señalan que habría “vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa mediante hechos constitutivos de acoso sexual reiterado y abuso de poder entre abril y julio de 2025″.