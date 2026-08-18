SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría instruye sumario en Servicio de Salud y Delegación Presidencial de Arica por gestión de químicos peligrosos

    La fiscalización apunta al manejo de contenedores de una sustancia utilizada en la elaboración de cocaína incautada en 2022. Se enviaron antecedentes a la Subsecretaría del Interior por eventual infracción a la Ley 20.000.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Contraloría inició un sumario en el Servicio de Salud y en la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota por irregularidades en el almacenamiento, traslado, inutilización y las medidas de seguridad por la manipulación de contenedores del precursor químico acetato de etilo.

    La peligrosa sustancia utilizada en la elaboración de cocaína fue incautada en el puerto de Arica afines de 2022 y debió ser traslada a una planta en la Región de Antofagasta. 

    Fue en una operación coordinada entre la Policía de Investigaciones y la Dirección Regional de Aduanas de Arica en la que se incautaron 41 contenedores en tránsito hacia Bolivia con mercancías declaradas como precursores químicos y que permanecían rezagados desde 2020 en el terminal portuario de la capital regional del extremo norte del país.

    De acuerdo con estimaciones de la PDI, el químico incautado habría permitido producir más de 60 toneladas de droga.

    Debido a su alta inflamabilidad y volatilidad, la carga representaba riesgos significativos para la salud de las personas y el medio ambiente.

    La Contraloría advirtió que no se pudo establecer que el Servicio de Salud Arica y Parinacota haya remitido a la Fiscalía Local de Alto Hospicio el protocolo del análisis químico de esa sustancia, lo que permitía no solo identificarla, sino que detallar su naturaleza, contenido, composición y grado de pureza.

    Tampoco, según detalló el organismo fiscalizador, envió un informe acerca de los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública. Esto, de acuerdo con la Ley 20.000.

    Las indagaciones de la Contraloría consideraron, entre otros hitos, una fiscalización en terreno durante octubre del año pasado. 

    Así, en su informe final N°723, el organismo constató que en julio de 2025 permanecían en el terminal portuario 36 contenedores con acetato de etilo envasado en tambores de 200 litros.

    El traslado

    Según lo acordado en una mesa técnica interinstitucional, a cargo del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, los tambores debían ser trasladados a su disposición final a una planta en la Región de Antofagasta. Dicho traslado se concretaría mediante un proceso de compra por trato directo a cargo de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.

    Al respecto, la Contraloría advirtió que la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota no controló la ejecución ni el cumplimiento de ese plan de trabajo, detectando, además, falta de información y coordinación entre los servicios públicos.

    ¿Qué se constató en la fiscalización?

    Según detalló la Contraloría, se observó una demora en la formalización de la contratación de la empresa a cargo y la solicitud de financiamiento e incumplimientos de la ley 19.886, por parte de la Delegación Presidencial.

    Además, las empresas que participaron en el traslado y en el inicio del tratamiento del acetato de etilo en Antofagasta no se encuentran inscritas en el Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, administrado por el Ministerio del Interior, precisó el organismo fiscalizador en una nota de prensa en su sitio web

    Por otro lado, se detectaron incumplimientos en el transporte de la sustancia desde el Puerto de Arica a la Región de Antofagasta y que la planta de la empresa contratada no contaba con la resolución sanitaria que la habilite para procesar el acetato de etilo ni con las medidas de seguridad necesarias para el almacenamiento de esta sustancia. Tampoco tiene bodegas adecuadas para el almacenamiento de sustancias peligrosas. 

    Se advirtió la falta de comunicación y coordinación de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota con los servicios involucrados, verificándose que las autoridades de la Región de Antofagasta se enteraron del traslado del cargamento de acetato de etilo a través de publicaciones de prensa.

    La Contraloría remitió su informe a la Subsecretaría del Interior, para que, en el ámbito de sus competencias, evalúe la infracción a la Ley 20.000 y del decreto N°1.358, de 2006, de esa subsecretaría.

    Actualmente, la Contraloría Regional de Arica y Parinacota desarrolla una segunda investigación especial, destinada a verificar el proceso de traslado, destrucción y disposición final del cargamento en el marco de la contratación aprobada mediante una resolución de 2026, de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.

    Más sobre:ContraloríaAricaAcetato de etiloNarcotráficoBoliviaPDIAduanasServicio de Salud de Arica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    Lo más leído

    1.
    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    2.
    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    3.
    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    4.
    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    5.
    Calisto da giro en su defensa, ficha nuevo estudio de abogados y apuesta por “renovar trato” con la Fiscalía

    Calisto da giro en su defensa, ficha nuevo estudio de abogados y apuesta por “renovar trato” con la Fiscalía

    6.
    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre
    Chile

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas
    Negocios

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas

    Gobierno acota hasta agosto el peaje eléctrico que pagan las empresas en horario punta

    Fondos generacionales: las propuestas de la Asociación de AFP a la Super de Pensiones para ajustar el nuevo régimen de inversiones

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó
    El Deportivo

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    Del Mundial al Superclásico: Juan Lara será el árbitro del choque entre la U y Colo Colo

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia
    Cultura y entretención

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón