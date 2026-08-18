Contraloría instruye sumario en Servicio de Salud y Delegación Presidencial de Arica por gestión de químicos peligrosos

La Contraloría inició un sumario en el Servicio de Salud y en la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota por irregularidades en el almacenamiento, traslado, inutilización y las medidas de seguridad por la manipulación de contenedores del precursor químico acetato de etilo.

La peligrosa sustancia utilizada en la elaboración de cocaína fue incautada en el puerto de Arica afines de 2022 y debió ser traslada a una planta en la Región de Antofagasta.

Fue en una operación coordinada entre la Policía de Investigaciones y la Dirección Regional de Aduanas de Arica en la que se incautaron 41 contenedores en tránsito hacia Bolivia con mercancías declaradas como precursores químicos y que permanecían rezagados desde 2020 en el terminal portuario de la capital regional del extremo norte del país.

De acuerdo con estimaciones de la PDI, el químico incautado habría permitido producir más de 60 toneladas de droga.

Debido a su alta inflamabilidad y volatilidad, la carga representaba riesgos significativos para la salud de las personas y el medio ambiente.

La Contraloría advirtió que no se pudo establecer que el Servicio de Salud Arica y Parinacota haya remitido a la Fiscalía Local de Alto Hospicio el protocolo del análisis químico de esa sustancia, lo que permitía no solo identificarla, sino que detallar su naturaleza, contenido, composición y grado de pureza.

Tampoco, según detalló el organismo fiscalizador, envió un informe acerca de los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública. Esto, de acuerdo con la Ley 20.000.

Las indagaciones de la Contraloría consideraron, entre otros hitos, una fiscalización en terreno durante octubre del año pasado.

Así, en su informe final N°723, el organismo constató que en julio de 2025 permanecían en el terminal portuario 36 contenedores con acetato de etilo envasado en tambores de 200 litros.

El traslado

Según lo acordado en una mesa técnica interinstitucional, a cargo del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, los tambores debían ser trasladados a su disposición final a una planta en la Región de Antofagasta. Dicho traslado se concretaría mediante un proceso de compra por trato directo a cargo de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.

Al respecto, la Contraloría advirtió que la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota no controló la ejecución ni el cumplimiento de ese plan de trabajo, detectando, además, falta de información y coordinación entre los servicios públicos.

¿Qué se constató en la fiscalización?

Según detalló la Contraloría, se observó una demora en la formalización de la contratación de la empresa a cargo y la solicitud de financiamiento e incumplimientos de la ley 19.886, por parte de la Delegación Presidencial.

Además, las empresas que participaron en el traslado y en el inicio del tratamiento del acetato de etilo en Antofagasta no se encuentran inscritas en el Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, administrado por el Ministerio del Interior, precisó el organismo fiscalizador en una nota de prensa en su sitio web

Por otro lado, se detectaron incumplimientos en el transporte de la sustancia desde el Puerto de Arica a la Región de Antofagasta y que la planta de la empresa contratada no contaba con la resolución sanitaria que la habilite para procesar el acetato de etilo ni con las medidas de seguridad necesarias para el almacenamiento de esta sustancia. Tampoco tiene bodegas adecuadas para el almacenamiento de sustancias peligrosas.

Se advirtió la falta de comunicación y coordinación de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota con los servicios involucrados, verificándose que las autoridades de la Región de Antofagasta se enteraron del traslado del cargamento de acetato de etilo a través de publicaciones de prensa.

La Contraloría remitió su informe a la Subsecretaría del Interior, para que, en el ámbito de sus competencias, evalúe la infracción a la Ley 20.000 y del decreto N°1.358, de 2006, de esa subsecretaría.

Actualmente, la Contraloría Regional de Arica y Parinacota desarrolla una segunda investigación especial, destinada a verificar el proceso de traslado, destrucción y disposición final del cargamento en el marco de la contratación aprobada mediante una resolución de 2026, de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.