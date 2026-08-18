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    ¿Qué resultados necesitan las Diablas? Chile se aferra a la calculadora para avanzar en el Mundial de Hockey

    La selección chilena suma dos derrotas en el Grupo A y llega a la última fecha sin puntos. Para avanzar a la segunda ronda, debe golear a Australia y esperar una derrota de Japón ante Países Bajos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Qué necesitan las Diablas? Chile se aferra a la calculadora para avanzar en el Mundial de Hockey. Foto: Chile Hockey Barbara Gaete

    La derrota por 3-0 ante Japón dejó a las Diablas sin puntos después de dos fechas del Grupo A del Mundial de Hockey Césped 2026. Sin embargo, el triunfo por 4-2 de Países Bajos sobre Australia mantuvo abierta una opción para que Chile termine entre los dos primeros y acceda a la segunda fase.

    La tabla quedó con Países Bajos en el primer lugar, con seis puntos y diferencia de gol de +4. Japón aparece segundo con tres unidades y +1, mientras que Australia también suma tres, pero tiene diferencia de 0. Chile cierra el grupo sin puntos, con cero goles a favor, cinco en contra y diferencia de -5.

    El formato del torneo establece que los dos primeros de cada grupo avanzan a la segunda ronda. Los equipos que terminen tercero y cuarto pasan a jugar encuentros para determinar las posiciones del 9° al 16° lugar.

    En la siguiente fase, los mejores clasificados de cada zona se unen en otra ronda de todos contra todos. Los puntos y el resultado del partido disputado entre los dos equipos que avancen desde una misma zona se mantienen para esa segunda fase.

    ¿Qué necesita Chile?

    Con una fecha por jugar, la cuenta para Chile tiene dos condiciones que no pueden fallar. La primera es vencer a Australia (miércoles 19 de agosto, a las 03.30). Un empate o una derrota deja al equipo de Cristóbal Rodríguez eliminado de la disputa por el título.

    La segunda condición es que Países Bajos derrote a Japón. Ese encuentro se disputará el mismo miércoles, al mediodía. Si el cuadro asiático empata, llegará a cuatro puntos y quedará fuera del alcance de las Diablas, que como máximo pueden terminar con tres. Por lo tanto, a Chile no le sirve ningún resultado distinto de una victoria neerlandesa.

    Si se cumplen ambos resultados, se producirá un triple empate en tres puntos entre Japón, Australia y Chile. En caso de igualdad de puntos, el primer criterio es la cantidad de partidos ganados. Si la paridad continúa, se utiliza la diferencia de gol y luego los goles anotados.

    En este escenario Japón, Australia y Chile tendrían una victoria cada uno, por lo que la diferencia de gol pasa a ser determinante.

    Japón llega a la última fecha con +1: anotó tres goles y recibió dos. Australia tiene diferencia 0, con cuatro tantos a favor y cuatro en contra. Chile parte desde -5, después de perder 2-0 con Países Bajos y 3-0 frente a Japón.

    La fórmula puede resumirse de esta manera. Para superar a Australia en diferencia de gol, Chile necesita tres tantos de diferencia. En ese caso, las Diablas quedan en -2 y Australia en -3. Ahí entraría a correr la diferencia que logren Países Bajos y Japón.

    Las Diablas tuvieron una inesperada goleada en contra ante Japón. Foto: Chile Hockey Barbara Gaete

    Los antecedentes contra Australia

    El rival de la última fecha tiene antecedentes recientes frente a Chile. En marzo, durante el clasificatorio al Mundial disputado en Santiago, las Diablas vencieron dos veces a Australia: 2-1 en la fase de grupos y 1-0 en la final. En ese mismo torneo empataron 1-1 con Japón en semifinales y se impusieron 2-0 en los shootouts para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo.

    Antes de la competencia, Rodríguez había identificado esos dos partidos como los que podían definir la clasificación. “El objetivo es ganarle a Japón y Australia”, señaló. Tras el 0-2 del debut frente a Países Bajos, volvió a poner el foco en el segundo encuentro: “De nada sirve este buen rendimiento si no le ganamos a Japón el lunes”.

    La derrota ante las asiáticas trasladó toda la opción al duelo con Australia y a la diferencia de gol. “Tenemos que compactar más las presiones, ir todas juntas. Sobre todo en el primer tiempo vimos líneas muy separadas. Creo que tenemos que ser más consistentes en la presión”, señaló el técnico este lunes.

    Manuela Urroz también había fijado el paso a la siguiente fase como la meta para este Mundial. “Estar en la siguiente fase sería algo histórico, ser top 8 o top 10 sería espectacular, nunca hemos tenido una instancia así”, señaló la capitana antes del viaje.

    Para mantener esa posibilidad, Chile necesita derrotar a Australia por un margen suficiente para revertir su -5 y esperar que Países Bajos le gane a Japón. Si una de esas condiciones no se cumple, las Diablas pasarán al Grupo G y continuarán el Mundial en la lucha por los puestos del 9° al 16°.

    Tras la caída ante el cuadro asiático, María Jesús Maldonado aseguró que la selección chilena debe regresar a sus bases. “Creo que Australia es un partido durísimo. Son potencia del mundo, ya le hemos ganado antes una vez y creo que, si queremos salir a ganar, salir a jugar, tenemos que volver a ser las Diablas, volver a ser las Diablas que fuimos contra Países Bajos”, remarcó.

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