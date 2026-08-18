Ministro Arrau responde a cuestionamientos por reforma de seguridad: “Creo es lo que el país necesita”

Durante la mañana de este martes el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió los proyectos ingresados por el Gobierno en el marco de la reforma de Seguridad, apuntando que “es lo que el país necesita”.

Ante los cuestionamientos que han surgido por parte de parlamentarios, desde el Congreso -en declaraciones recogidas por 24 Horas- el ministro sostuvo que “cada uno podrá tener su opinión, es muy válida, es la gracia de la libertad de expresión y por eso esperamos los aportes que puedan hacer en materia legislativa para ir mejorando el contenido y ver si se logran los votos para que sea aprobado”.

En la misma línea, Arrau señaló que “yo firmé ese proyecto y creo que es lo que el país necesita, pero claramente hay que ponderar para lograr que esto sea aprobado, así funciona la democracia, y al final se ve en el contenido de votos si la gente está de acuerdo o no, previa, modificaciones y arreglos que se puedan hacer en las comisiones”.

“Antibarricadas 2.0”

En la ocasión, Arrau además se refirió al proyecto “Antibarricadas 2.0”, mencionando que “lo que nosotros estamos postulando acá es que no existe un corte de la libertad de tránsito, no existe un corte de ruta, de una línea de metro que sea pacífico, eso no existe, es siempre violento porque yo le estoy violando los derechos ,le estoy alterando o afectando los derechos a los que quieren transportarse”.

“No existe lo pacífico en esto y queremos que se tipifique dentro de la barricada, dentro de este delito que ya existe, el corte total o parcial ya sea con o sin otro objeto y que no se tenga que demostrar que fue pacífico un corte de la ruta”, añadió.

Respecto a si esto afectaría el derecho a manifestarse, el ministro añadió que “manifestaciones siempre pueden haber, el derecho a la manifestación, a la libre expresión existe, pero de manera que no afecte el derecho de los demás”.

“Si usted se manifiesta en la vereda, en la plaza, en su casa, donde quiera, por supuesto lo puede hacer”, agregó, enfatizando que “usted cuando confunde el derecho a la manifestación con afectar el derecho de los demás, esa es la línea que nosotros estamos marcando acá”.

Es así como mencionó que se va a “acotar a quien no afecte, y quien no altere, y quien no violente, el derecho de los ciudadanos pacíficos que quieren llegar a tiempo a su trabajo, a su casa, y que no se quieren ver afectados”.

Finalmente, respecto al borrador del proyecto de reforma constitucional, el ministro sostuvo que “yo no me puedo hacer cargo de borradores que desconocemos”, a la vez que descartó que hubiera salido desde La Moneda.