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    Del Mundial al Superclásico: Juan Lara será el árbitro del choque entre la U y Colo Colo

    El juez, quien en la cita planetaria participó en la operación del VAR, aplicará el reglamento en el encuentro que se disputará este domingo, en el Estadio Nacional.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Juan Lara, el árbitro del Superclásico. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Del Mundial al Superclásico. Juan Lara será el encargado de dirigir el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, que está programado para el domingo, a las 15 horas, en el Estadio Nacional. El duelo es decisivo para el futuro de la Liga de Primera. El Cacique es el líder de la tabla de posiciones, con 46 unidades, diez más que los estudiantiles, quienes ocupan la segunda plaza. Hay otro elemento que transforma al duelo en especialmente atractivo: se trata de la bicentésima edición del principal enfrentamiento que ofrece el calendario futboístico a nivel nacional.

    En la cita planetaria que se realizó en Estados Unidos, México y Canadá, Lara tuvo un activo rol en la operación del VAR. Participó en 13 encuentros en la cabina, incluida la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Fue parte del equipo arbitral que representó al referato nacional en el máximo evento del balompié internacional, que encabezó Cristián Garay, quien tuvo acción en el campo de juego.

    Del Mundial al Superclásico: Juan Lara será el árbitro del choque entre la U y Colo Colo

    El que se disputará en Ñuñoa también será un compromiso especial para el juez, quien partió dirigiendo en el barrio y pasó por torneos escolares y universitarios antes de llegar al máximo nivel. Lara vivirá su estreno en el partido más importante del fútbol chileno.

    El réferi, quien hace poco confesó en TNT Sports que su sueño era ser futbolista y que había jugado como defensor central, les ha dirigido en 10 oportunidades a los azules, con cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas. A los albos les ha arbitrado en 16 ocasiones, con nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas.

    En la actual temporada, el colegiado ha conducido en una oportunidad a cada una de las escuadras protagonistas del duelo del domingo. A la U le arbitró en el triunfo por 2-0 sobre Huachipato, en el que expulsó al acerero Maximiliano Rodríguez.

    Juan Lara. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    A los albos los tuvo a cargo en el 2-0 sobre Everton. En ese compromiso, mandó a las duchas prematuramente al viñamarino Cristopher Barrera, por un fuerte infracción sobre Francisco Marchant.

    El resto del equipo arbitral aún no ha sido definido por la Comisión de Árbitros, que encabeza Roberto Tobar.

    El año soñado

    El juez vive su mejor año en el arbitraje. El calendario le ha puesto interesantes desafíos. Sin embargo, después del Mundial, manifestó a El Deportivo que mantiene los pies en la tierra. “Nunca he tenido problema de sentirme más de lo soy. Entro a la cancha y disfruto del fútbol. Hay 22 jugadores que son los responsables de que haya un lindo partido y yo soy el encargado de que se mantenga dentro de las reglas. Ser árbitro es parecido a ser arquero: puedes tener 90’ perfectos, pero un error y nadie se va a acordar del resto. Con nosotros es lo mismo”, declaró.

    También abordó el momento del referato nacional. “El arbitraje chileno pasa por un buen momento. Somos autocríticos porque hay cosas por mejorar. Eso no es discutible. Pero algunos dicen que está todo mal y yo no soy tan totalitarista. Hay cosas que se están haciendo muy bien y eso se ve reflejado en las designaciones internacionales. El año pasado me tocó estar con Piero Maza en la final de la Sudamericana. Tuvimos semifinalistas en el Mundial Sub 17. El arbitraje chileno es respetado y se están haciendo las cosas bien”, puntualizó.

    Lara evitó evaluar el trabajo del equipo referil chileno en el torneo global. “La FIFA tiene su evaluación. Los árbitros del Mundial son los mejores del planeta y tener presencia chilena es positivo. Se puede mejorar con trabajo y se verá reflejado en el próximo Mundial”, manifestó. Sin embargo, admitió que su ambición, ahora, es dirigir un encuentro del máximo certamen. “Por supuesto. Uno tiene como distintos tipos de meta. A mediano plazo, una Copa Libertadores o Sudamericana. Más a largo plazo, claro que miro la chance de dirigir como árbitro principal en el siguiente Mundial. Nuestra carrera es evaluada semana a semana. Debo trabajar cuatro años para estar en la lista”, estableció.

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