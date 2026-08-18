Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

El actual consejo directivo del CEN: Carlos Finat, Juan Carlos Olmedo (presidente), Humberto Espejo, Bernardita Espinoza y Jaime Peralta (de izq. a der.).

El pasado 27 de febrero de 2026, el consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) aceptó la renuncia de Ernesto Huber, director ejecutivo de la institución, que se haría efectiva el 31 de marzo. Era la última de las secuelas que provocó el mega apagón ocurrido un año antes, el 25 de febrero de 2025, que dejó a oscuras al 98% de la población del país por varias horas.

Fue justamente el episodio de ese gigantesco corte de luz el que dio a conocer más públicamente al CEN, un organismo creado recién en 2016 justamente para que velara por “la operación segura, económica y eficiente” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que fue puesto en tela de juicio por su respuesta ante la crisis.

De hecho, en agosto de 2025, la Superintendencia de Electricidad (SEC) formuló cargos contra los cinco integrantes del órgano encargado de su dirección y administración, el Consejo Directivo, que arriesgan multas por hasta 30 UTA.

Con ese proceso aún en marcha, tres de los miembros del consejo, incluyendo a su presidente, cumplen su periodo en octubre próximo, por lo que deberán ser reemplazados. Y su exdirector ejecutivo Huber podría ser protagonista de este proceso.

Altas remuneraciones

El proceso de recambio se activó en julio y, pese a la carga del apagón, ha generado un gran interés en la industria eléctrica, especialmente entre abogados, consultores y exautoridades. Eso sí, hasta ahora no se sabe de candidatos provenientes de empresas eléctricas, como ejecutivos o directores.

“Es una pega muy atractiva, sobre todo por el sueldo”, dice un conocido consultor que no postuló pero que pidió reserva de su nombre.

La ley que creó este organismo autónomo, que no depende del Estado ni de las empresas, sino que se financia con un cargo directo a las cuentas eléctricas, estableció sueldos que compitieran a nivel de mercado con directivos de empresas, dada la responsabilidad que implica conducir el sistema eléctrico.

Actualmente, el presidente del CEN recibe una remuneración mensual de 352 UTM, lo que equivale a $25.220.448 (según la UTM de agosto), y cada uno de los consejeros perciben 320 UTM, o sea, $22.927.680.

Sin embargo, la Ley N° 20.936, que creó el Coordinador Eléctrico Nacional, establece que sus consejeros son personalmente responsables con su patrimonio por las decisiones y faltas en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, si las multas de hasta 30 UTA ($24.712.920) que arriesgan por el corte de luz, los miembros del consejo actual deberán pagarlas de su bolsillo.

Los candidatos

Los integrantes del consejo duran cinco años en sus cargos, pueden ser reelegidos por una vez y se renuevan parcialmente cada tres años.

El actual presidente, Juan Carlos Olmedo, cumple su periodo al mando de la mesa y no continuará. Fue elegido en octubre de 2018 y luego renovado en septiembre de 2021.

El consejero Jaime Peralta se va después de integrar el consejo desde octubre de 2016 y reelegirse en 2021.

Y el consejero Humberto Espejo cumple su primer periodo tras ser nominado a contar de octubre de 2021.

De modo que en esta oportunidad se elegirán tres consejeros y un nuevo presidente.

Los consejeros que permanecen son Bernardita Espinoza y Carlos Finat, quienes integran la mesa desde octubre de 2024, por lo que les resta al menos tres años de mandato.

Los consejeros son elegidos por un Comité Especial de Nominaciones, que integran el recién asumido secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Carlos Barría; el presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Pedro Lea-Plaza, o en su defecto un consejero; el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Nicolás Rojas; y el presidente del Panel de Expertos, Guillermo Pérez, o en caso de imposibilidad, un miembro.

El proceso de nominación, llevado a cabo por la consultora de head hunting Battaglia Consultores, partió el 28 de junio de 2026, cuando se inició la recepción de postulaciones, plazo que se cerró el 13 de julio. Entre el 14 y el 27 del mes pasado se revisaron los antecedentes curriculares y la admisibilidad de las candidaturas.

Los requisitos más relevantes son la experiencia de 10 años en el sector eléctrico, conocimiento en regulación del sistema eléctrico, y experiencia en cargos gerenciales y/o gobiernos corporativos.

Entre el 27 de julio y el 23 de agosto se están evaluando competencias y referencias laborales. A partir del 24 de agosto y hasta el 11 de septiembre son las entrevistas finales con el comité de nominaciones. Entre el 11 y el 14 de septiembre se seleccionarán los ganadores y el 15 se publicarán los resultados.

Entre quienes sí han postulado, el que más llamó la atención fue el exdirector ejecutivo del CEN Ernesto Huber, contaron varias fuentes que conocen del proceso. La renuncia de Huber se hizo efectiva recién el 31 de marzo pasado, siendo reemplazado por Ramón Castañeda. Aunque no se dieron razones para su salida en esa oportunidad, en la industria se entendió como consecuencia del mega apagón, dado que en la propia institución muchos lo apuntaron como el principal responsable de la crisis. Huber fue consultado por este diario, pero no respondió las llamadas.

Otro que postuló a la reelección es el actual consejero Humberto Espejo.

Y entre los demás candidatos que están en carrera se encuentran, según varias fuentes consultadas que coincidieron en los nombres:

-Claudia Rahmann, ingeniera eléctrica y profesora de esa rama de la Universidad de Chile;

-la abogada Blanca Palumbo, exconsejera del CEN, exintegrante del Panel de Expertos y exministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia;

-la ingeniera María Paz de la Cruz, exdirectora ejecutiva de la Asociación Chilena del Hidrógeno H2 Chile;

-el ingeniero Felipe Cabezas, exconsejero del CEN;

-el abogado Claudio Gambardella, exmiembro del Panel de Expertos y exjefe del Departamento Jurídico de la CNE;

-el ingeniero Carlos Aguirre, exdirector del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (CDEC-SING), los antecesores del CEN;

-y el abogado Fernando Abara, exdirector de la Asociación de Empresas Eléctricas.

Aunque en la industria se esperaba que José Venegas, exsecretario ejecutivo de la CNE, y el exconsejero Claudio Espinoza, también se presentaran, finalmente declinaron participar. También presentó su nombre la abogada Ana Lya Rojas, directora ejecutiva de la asociación gremial de energías renovables Acera, pero no quedó en la lista final.

Para la presidencia normalmente postulan todos quienes lo hacen a consejero, pero quienes tendrían más posibilidades de ser elegidos son los actuales miembros de la mesa Humberto Espejo y Bernardita Espinoza.

Carlos Finat, el otro miembro que permanece, no postuló al sillón presidencial.