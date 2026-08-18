Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

El Producto Interno Bruto (PIB) registró dos trimestres consecutivos negativos, un hecho que se califica como recesión técnica. Sin embargo, el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara no mostró preocupación respecto al futuro de la economía en este contexto.

El hoy investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), dijo que “desde cualquier punto de vista, efectivamente tuvimos una recesión técnica durante la primera parte de este año. ¿Es eso demasiado importante? No".

Vergara también comentó, en el espacio Momento Económico del CEP -correspondiente a agosto-, que “desde el punto de vista mediático es importante y además muestra que la economía chilena y todos lo sabíamos ya, tuvo un muy mal comienzo de año”.

Sobre el dato de crecimiento de 2,4% en junio que arrojó el último Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), el también presidente del directorio de Banco Santander sostuvo que es “modesto” y que no da para “celebrar”.

Sin embargo, el economista afirmó que a la espera de conocer más datos, ya se podría proyectar que el actual tercer trimestre no sería negativo. “Todo indica que estuvimos ahí, pero que ya salimos”, señaló respecto a la recesión técnica durante la primera mitad del año.

“Esperemos que esto (el crecimiento económico) se empiece a ratificar con mejores cifras en los meses que siguen; julio puede no ser el caso, vamos a estar afectados por los temporales, vamos a ver entonces cómo sigue hacia adelante”, agregó, y también comentó que espera que 2027 “debiera ser bastante mejor”.

Los próximos desafíos

De cara al futuro, el investigador senior del CEP valoró los efectos que se proyectan de la megarreforma en la expansión de la economía, pero planteó que no es suficiente para que el gobierno del Presidente José Antonio Kast llegue a su meta de crecimiento de 3,5% al final de su periodo.

Además, Vergara planteó sus preocupaciones por el empleo. Según el último dato del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo en el trimestre abril-junio se ubicó en 9,4%.

De acuerdo a ese contexto, el economista estimó “que es muy difícil de cumplir” la meta de desocupación del gobierno. El Ejecutivo se propuso llegar con una tasa de desempleo de 6,5% al términos de su mandato. “Es una meta extraordinariamente ambiciosa (...) Ojalá se logre, pero muy difícil de cumplir”, indicó.

Otra alerta que puso sobre la mesa, fue por las caídas de las expectativas sobre el futuro de la economía. “Están muy bajas, particularmente las expectativas de consumidores; se cayeron brutalmente después del bencinazo de marzo y no se han recuperado, y eso evidentemente tiene un impacto sobre la actividad económica, sobre el gasto. Eso se nota. Esperemos que eso se vaya recuperando al menos con el tiempo”, comentó.

En esa línea, Vergara manifestó que el proceso de alza de las bencinas podría haber sido “un poquito más gradual, de manera de no afectar tan significativamente las expectativas, porque al final los costos también se pagan, y también se pagan fiscalmente, porque hay menos recaudación”.

En otra materia, aseguró que es “razonable” descartar una privatización de Codelco, ante la dificultad política de avanzar en este tema, y enfocarse en el plan que ha delineado el presidente de su directorio, Bernardo Fontaine. Sobre este último, el economista resaltó el objetivo de que Codelco se asocie con más privados.

“A mí me parece muy razonable que avance en esas cosas, de manera de no desviar la discusión y la agenda hacia temas que son mucho más difíciles, siendo que tenemos una agenda que es tan importante de enfrentar”, expresó.