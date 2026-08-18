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    De Sinaka a Los Jaivas: la variada parrilla musical que tendrán las fondas de Santiago y Ñuñoa en las Fiestas Patrias

    Ambas comunas anunciaron que realizarán fondas desde el 17 al 20 de septiembre, en ellas se presentarán grupos folclóricos y destacados artistas nacionales e internacionales. La parrilla promete espectáculos para todas las edades.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Las municipalidades de Santiago y Ñuñoa dieron el vamos a los preparativos para las Fiestas Patrias. En ambas comunas se desarrollarán grandes fondas que contarán con una variada parrilla gastronómica y musical.

    En Santiago la fiesta será en el Parque O’Higgins donde se desarrollará La Gran Fonda de Chile entre el 17 y el 20 de septiembre.

    El espectáculo musical será transmitido por Canal 13 en horario prime, y contará con la animación de Pancho Saavedra el día 17 y de Karla Constant el 18 y 19.

    La parrilla artística cuenta con figuras nacionales e internaciones y promete espectáculos para todas las edades.

    La Gran Fonda de Chile

    17 de septiembre

    • Sinaka
    • Santaferia
    • Los Viking’s 5
    • Bohemia Latina
    Santaferia-1-ok.jpg la-tercera

    18 de septiembre

    • Jairo Vera
    • Noche de Brujas
    • Luis Lambis

    19 de septiembre

    • Young Cister
    • Zúmbale Primo
    • Leo Rey

    20 de septiembre

    • Cachureos
    • Los Sudakas
    • Los Jaivas
    Chachureos la-tercera

    En el teatro La Cúpula se desarrollará un especial de folclor, el que contará con los siguientes artistas:

    17 de septiembre

    • Los Charcanes
    • Las Pecadoras
    • Los Trukeros
    • Lazos de Chile

    18 de septiembre

    • Dúo Alondra
    • Altamar
    • Los Canallas de la Cueca
    • Flor de Chilenas

    19 de septiembre

    • Las Comaires
    • Las Corraleras
    • Los Santiaguinos
    • Sigrid (Alegría) y Los Claveles
    • Los Tricolores

    20 de septiembre

    • Mano a Mano
    • Medialuna de Amores
    • Quinta Collera

    Fonda en el Parque Estadio Nacional

    En Ñuñoa se desarrollará la fonda Corazón de Chile en el Parque Estadio Nacional. El evento será animado por los comunicadores José Antonio Neme y Eva Gómez.

    El espectáculo contará con reconocidos artistas musicales, además de la presentación de un circo y de grupos folclóricos comunales.

    Fonda Corazón de Chile

    17 de septiembre

    • Grupos folclóricos comunales
    • Sigrid Alegría
    • Los Vásquez
    • Caña Brava
    Los-Vazquez-4-820x385

    18 de septiembre

    • Grupos folclóricos comunales
    • Sinergia junto a la Tía Pucherito
    • Antonio Ríos
    • Los Prisioneros a través de la voz de Miguel Tapia
    • Pibes Chorros

    19 de septiembre

    • Grupos folclóricos comunales
    • Santaferia
    • Reina Isabel
    • Jere Klein
    • Los Chicos Mágicos (ex La Gran Magia Tropical) más Martin “La Esencia”

    20 de septiembre

    • Grupos folclóricos comunales
    • Zalo, El Legado
    Más sobre:Fiestas PatriasParrillaCantantesfondasSantiagoÑuñoaLos Jaivas

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