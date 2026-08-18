De Sinaka a Los Jaivas: la variada parrilla musical que tendrán las fondas de Santiago y Ñuñoa en las Fiestas Patrias

Las municipalidades de Santiago y Ñuñoa dieron el vamos a los preparativos para las Fiestas Patrias. En ambas comunas se desarrollarán grandes fondas que contarán con una variada parrilla gastronómica y musical.

En Santiago la fiesta será en el Parque O’Higgins donde se desarrollará La Gran Fonda de Chile entre el 17 y el 20 de septiembre.

El espectáculo musical será transmitido por Canal 13 en horario prime , y contará con la animación de Pancho Saavedra el día 17 y de Karla Constant el 18 y 19.

La parrilla artística cuenta con figuras nacionales e internaciones y promete espectáculos para todas las edades.

La Gran Fonda de Chile

17 de septiembre

Sinaka

Santaferia

Los Viking’s 5

Bohemia Latina

Santaferia-1-ok.jpg la-tercera

18 de septiembre

Jairo Vera

Noche de Brujas

Luis Lambis

19 de septiembre

Young Cister

Zúmbale Primo

Leo Rey

20 de septiembre

Cachureos

Los Sudakas

Los Jaivas

Chachureos la-tercera

En el teatro La Cúpula se desarrollará un especial de folclor, el que contará con los siguientes artistas:

17 de septiembre

Los Charcanes

Las Pecadoras

Los Trukeros

Lazos de Chile

18 de septiembre

Dúo Alondra

Altamar

Los Canallas de la Cueca

Flor de Chilenas

19 de septiembre

Las Comaires

Las Corraleras

Los Santiaguinos

Sigrid (Alegría) y Los Claveles

Los Tricolores

20 de septiembre

Mano a Mano

Medialuna de Amores

Quinta Collera

Fonda en el Parque Estadio Nacional

En Ñuñoa se desarrollará la fonda Corazón de Chile en el Parque Estadio Nacional. El evento será animado por los comunicadores José Antonio Neme y Eva Gómez.

El espectáculo contará con reconocidos artistas musicales, además de la presentación de un circo y de grupos folclóricos comunales.

Fonda Corazón de Chile

17 de septiembre

Grupos folclóricos comunales

Sigrid Alegría

Los Vásquez

Caña Brava

Los-Vazquez-4-820x385

18 de septiembre

Grupos folclóricos comunales

Sinergia junto a la Tía Pucherito

Antonio Ríos

Los Prisioneros a través de la voz de Miguel Tapia

Pibes Chorros

19 de septiembre

Grupos folclóricos comunales

Santaferia

Reina Isabel

Jere Klein

Los Chicos Mágicos (ex La Gran Magia Tropical) más Martin “La Esencia”

20 de septiembre