De Sinaka a Los Jaivas: la variada parrilla musical que tendrán las fondas de Santiago y Ñuñoa en las Fiestas Patrias
Ambas comunas anunciaron que realizarán fondas desde el 17 al 20 de septiembre, en ellas se presentarán grupos folclóricos y destacados artistas nacionales e internacionales. La parrilla promete espectáculos para todas las edades.
Las municipalidades de Santiago y Ñuñoa dieron el vamos a los preparativos para las Fiestas Patrias. En ambas comunas se desarrollarán grandes fondas que contarán con una variada parrilla gastronómica y musical.
En Santiago la fiesta será en el Parque O’Higgins donde se desarrollará La Gran Fonda de Chile entre el 17 y el 20 de septiembre.
El espectáculo musical será transmitido por Canal 13 en horario prime, y contará con la animación de Pancho Saavedra el día 17 y de Karla Constant el 18 y 19.
La parrilla artística cuenta con figuras nacionales e internaciones y promete espectáculos para todas las edades.
La Gran Fonda de Chile
17 de septiembre
- Sinaka
- Santaferia
- Los Viking’s 5
- Bohemia Latina
18 de septiembre
- Jairo Vera
- Noche de Brujas
- Luis Lambis
19 de septiembre
- Young Cister
- Zúmbale Primo
- Leo Rey
20 de septiembre
- Cachureos
- Los Sudakas
- Los Jaivas
En el teatro La Cúpula se desarrollará un especial de folclor, el que contará con los siguientes artistas:
17 de septiembre
- Los Charcanes
- Las Pecadoras
- Los Trukeros
- Lazos de Chile
18 de septiembre
- Dúo Alondra
- Altamar
- Los Canallas de la Cueca
- Flor de Chilenas
19 de septiembre
- Las Comaires
- Las Corraleras
- Los Santiaguinos
- Sigrid (Alegría) y Los Claveles
- Los Tricolores
20 de septiembre
- Mano a Mano
- Medialuna de Amores
- Quinta Collera
Fonda en el Parque Estadio Nacional
En Ñuñoa se desarrollará la fonda Corazón de Chile en el Parque Estadio Nacional. El evento será animado por los comunicadores José Antonio Neme y Eva Gómez.
El espectáculo contará con reconocidos artistas musicales, además de la presentación de un circo y de grupos folclóricos comunales.
Fonda Corazón de Chile
17 de septiembre
- Grupos folclóricos comunales
- Sigrid Alegría
- Los Vásquez
- Caña Brava
18 de septiembre
- Grupos folclóricos comunales
- Sinergia junto a la Tía Pucherito
- Antonio Ríos
- Los Prisioneros a través de la voz de Miguel Tapia
- Pibes Chorros
19 de septiembre
- Grupos folclóricos comunales
- Santaferia
- Reina Isabel
- Jere Klein
- Los Chicos Mágicos (ex La Gran Magia Tropical) más Martin “La Esencia”
20 de septiembre
- Grupos folclóricos comunales
- Zalo, El Legado
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