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    Proyecto Alto Santorini obtiene la aprobación ambiental, una iniciativa cerca del edificio Kandinsky de Concón

    La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso aprobó el proyecto “Edificio Alto Santorini”, que considera una inversión de casi US$44 millones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso dio luz verde al proyecto “Edificio Alto Santorini”. La iniciativa de US$47 millones se emplaza a metros de las dunas de Concón y a pasos del edificio Kandinsky, construcción que fue afectada por los socavones que aparecieron en 2023 tras intensas lluvias en la zona.

    “Queremos manifestar nuestra total conformidad por la Resolución de Calificación Ambiental favorable, aprobada de manera unánime, ya que estamos convencidos de que nuestra iniciativa cumple íntegramente con la normativa ambiental y los planes de desarrollo comunal y regional aplicables”, dijo la inmobiliaria Vimac.

    La titular del proyecto justificó su trabajo en base a lo realizado durante siete años. “Desde diciembre del 2019, cuando la Corte Suprema nos ordenó ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, hasta marzo de este año, en que ingresamos nuestra última Adenda Extraordinaria, nos hemos hecho cargo de todas las observaciones de parte de las autoridades competentes, respondiendo cada vez que nos fue solicitado”, comentó.

    En mayo de 2019, las obras del proyecto fueron paralizadas, cuando existía un 20% de avance de la obra gruesa del Edificio A, trabajos que comenzaron en noviembre del 2017.

    “Optamos por ir más allá que el solo cumplimiento de la ley, proponiendo 18 medidas ambientales voluntarias para conciliar nuestro proyecto inmobiliario con los legítimos intereses de la ciudadanía y el cuidado del medioambiente”, aseguró.

    Respecto a su cercanía con las dunas de Concón, Vimac comentó que “pese a no afectarlo en lo absoluto, hemos abordado nuestra cercanía al santuario del Campo Dunar, rebajando el edificio habitacional de 28 a 15 pisos y eliminando completamente un segundo edificio de oficinas para liberar 1.438 m de nuestro terreno”.

    Sobre la zona liberada, la firma también comentó que “será destinado a reserva natural, vía un derecho real de conservación, que será entregado a perpetuidad, con el propósito de mimetizar el tejido urbano ya existente de la forma más natural posible con el santuario adyacente”.

    De esta forma, el proyecto pasó de la propuesta original de dos edificios, donde una torre era de 28 pisos y la otra de 10, a ser solo uno de 15 pisos.

    En concreto, la iniciativa se emplaza en calle Reñaca Norte N° 40 y N° 20, en el límite comunal de Viña del Mar, provincia y región de Valparaíso. 

    Se espera que la iniciativa genere 250 empleos de forma directa y 120 de manera indirecta.

    Otro de los reparos que tuvo la iniciativa fue la legalidad del permiso de obra vigente, pero finalmente la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo respaldó.

    Además, durante el episodio de socavones dentro de la zona, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), amenazó con impedir más construcciones en la zona.

    Más sobre:EmpresasInmobilariaEdificio Alto SantoriniDunas

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