Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre

El Ejército israelí ha anunciado este miércoles la muerte de un supuesto combatiente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) que habría participado en los ataques del 7 de octubre contra territorio israelí y al que se ha referido como “terrorista”.

En un comunicado, la Fuerza Aérea israelí ha confirmado que el hombre, identificado como Akram Abú Madi, “del ala militar de Hamas”, ha fallecido en un ataque aéreo perpetrado este misma semana contra objetivos del grupo armado en el sur de la Franja de Gaza.

“El Ejército eliminó a un terrorista que irrumpió en el territorio del Estado de Israel durante la masacre del 7 de octubre”, recoge el texto. “Recientemente, el terrorista intentó actuar para restaurar la organización y promover planes de terrorismo contra las fuerzas israelíes y los civiles del Estado de Israel”, ha indicado el Ejército.

Así, ha aclarado que las fuerzas, bajo el mando Sur, están desplegadas en la zona de acuerdo con el pacto y seguirán actuando para “eliminar cualquier amenaza” para Israel.

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 -que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial- se han registrado 73.041 muertos y 173.402 heridos en Gaza, si bien sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.