Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

La candidata de centroderecha Keiko Fujimori quedó este martes virtualmente encaminada a convertirse en la próxima presidenta de Perú, luego de obtener una ventaja que aparece como irreversible sobre el postulante de izquierda Roberto Sánchez, cuando el escrutinio de la segunda vuelta presidencial se acerca a su final.

Con el 99,83% de las actas contabilizadas, la líder de Fuerza Popular alcanzaba el 50,11% de los votos válidamente emitidos, frente al 49,88% obtenido por Sánchez.

La diferencia entre ambos ascendía a 42.773 sufragios, mientras restan cerca de 38 mil votos por contabilizar, una cifra insuficiente para modificar la tendencia observada hasta ahora.

De acuerdo con los datos oficiales, al cierre de la jornada quedaban pendientes de revisión apenas 158 actas electorales de un total de 92.766 mesas instaladas durante los comicios celebrados el pasado 7 de junio.

Impugnación mantiene abierto el proceso

Pese a la ventaja alcanzada por Fujimori, el resultado aún no puede considerarse definitivo debido a una solicitud presentada por Sánchez ante las autoridades electorales para invalidar la votación realizada por ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

La petición busca excluir esos sufragios del cómputo final, argumentando presuntas irregularidades en el traslado y custodia de las actas electorales.

De prosperar dicha solicitud, el escenario electoral cambiaría radicalmente. Según consigna la agencia EFE, sin los votos emitidos fuera del país, Sánchez pasaría a encabezar el conteo con el 50,11% de las preferencias válidas y una ventaja superior a los 39 mil votos sobre Fujimori.

Dicha controversia surge a raíz de modificaciones en el mecanismo de transmisión de resultados utilizados para la elección. Según el candidato izquierdista, la eliminación del envío digital de las actas desde los consulados generó condiciones que habrían afectado la transparencia del proceso.

Sánchez acusa un “fraude en desarrollo”

Horas antes, el líder de Juntos por el Perú había endurecido su discurso y sostuvo que la votación del exterior habría sido manipulada en favor de su adversaria.

A juicio del candidato, la decisión de trasladar físicamente las actas hasta Lima para su escrutinio vulneró garantías fundamentales del proceso electoral.

Sánchez afirmó que la situación constituye un “fraude en desarrollo” y llamó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a intervenir antes de que los resultados sean oficializados.

Asimismo, advirtió que si el organismo electoral rechaza su reclamación, él no reconocerá un eventual gobierno encabezado por Fujimori.

El postulante también convocó a sus adherentes a mantenerse movilizados y aseguró que continuará impulsando acciones políticas y legales para impugnar el resultado.

Fujimori evita proclamarse vencedora

Mientras continúa la disputa electoral, Keiko Fujimori ha optado por mantener cautela y aún no se ha declarado formalmente ganadora de la elección en el país vecino.

La candidata sí ha cuestionado los intentos de su rival por excluir los sufragios emitidos por la diáspora peruana, señalando que esos votos forman parte legítima del proceso democrático.

La excongresista participa por cuarta vez en una elección presidencial y busca alcanzar por primera vez la jefatura de Estado, luego de haber sido derrotada en las segundas vueltas de los procesos electorales de 2011, 2016 y 2021.

La última palabra recaerá en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de resolver las impugnaciones presentadas por los candidatos y de proclamar oficialmente al vencedor.

Se espera que el proceso pueda extenderse durante las próximas semanas, con una definición que podría conocerse recién a mediados de julio.

En caso de confirmarse la ventaja de Fujimori, la dirigente asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio para un período de cinco años, entre 2026 y 2031.