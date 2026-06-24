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    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    Un nuevo sistema frontal dejará lluvia en varias regiones de Chile. Revisa el pronóstico y dónde se esperan precipitaciones durante los próximos días.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo Tendencias / La Tercera

    Heladas y frío marcaron el pronóstico de los últimos días en la zona central de Chile. Sin embargo, a un par de días desde que comenzó el invierno, la lluvia todavía no se asoma al sector.

    Y aunque el “veranito de San Juan” está a la vista para al menos una jornada de más “calor” esta semana, el pronóstico podría dar un giro importante.

    Este miércoles 24, un sistema frontal llegará al sur del país y dejará precipitaciones desde Magallanes hasta La Araucanía. Pero el centro-sur también está en la mira: podría caer algo de lluvia en Biobío y Ñuble durante los próximos días.

    Así es cómo serán los episodios de lluvia, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo Tendencias / La Tercera

    Qué regiones de Chile tendrán lluvia

    Partiendo por la Región de Magallanes, las precipitaciones partieron en la madrugada de este miércoles 23 en Porvenir y Puerto Williams, con chubascos de aguanieve y nieve. El jueves 25 continúa la lluvia en los sectores mencionados, y también en Torres del Paine, Puerto Natales y Punta Arenas.

    Las precipitaciones se extenderán hasta el sábado en la tarde.

    En la Región del Aysén, los chubascos partieron el martes 23 y continuarán durante la madrugada y mañana de este miércoles. Además, el jueves se registraría lluvia débil en intervalos durante todo el día en todos los sectores, a excepción de Chile Chico y Cochrane. El viernes 26 la lluvia perdurará.

    La Región de Los Lagos también despertó con lluvia débil este miércoles. Esta cedería en la tarde y volvería nuevamente durante la tarde del jueves 25. El viernes 26, habrá lluvia todo el día solo en Cochamó, Castro, Chaitén, Quellón y Futaleufú.

    En Ancud durante la tarde y noche también habrá lluvia, pero con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h).

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo. Foto: ATON.

    Por su parte, la Región de Los Ríos despertó este miércoles con lluvia que variará entre débil y chubascos y que se extenderá hasta la tarde. Después, el jueves 25 habrá precipitaciones por la tarde y noche, que podrían extenderse hasta el viernes 26 en sectores como Panguipulli, Valdivia y Lago Ranco.

    En la Región de La Araucanía, habrá lluvia débil con viento entre 25 y 40 km/g en Temuco y Puerto Saavedra, mientras que Villarrica/Pucón tendrá un miércoles con cielo cubierto y precipitaciones débiles (pero sin viento).

    Después de un breve pausa durante el jueves, la lluvia volvería en la noche y se extendería hasta la tarde del viernes 26 en todos los sectores, a excepción de Angol.

    Lluvia en la zona central

    En el centro-sur del país, la Región del Biobío también se vería afectada por el sistema frontal: el pronóstico muestra que durante la mañana y tarde, habrá chubascos aislados en Concepción, Talcahuano, Lota, Lebu y Los Ángeles.

    El jueves cesará por unas horas, pero volverán las precipitaciones con viento entre 25 y 40 km/h por la noche, que se extenderán hasta la madrugada del viernes 26 en toda la región.

    Finalmente, la Región de Ñuble tendrá una tarde de chubascos aislados este miércoles únicamente en Cobquecura. El jueves 25 el tiempo estará más estable, pero en la madrugada del viernes 26, vuelven los chubascos aislados, esta vez no solo en Cobquecura, sino también en San Carlos y Chillán.

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