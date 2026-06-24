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    Política

    Gobierno se la juega por aprobar megaproyecto con lo justo, da por descartado entendimiento con el PS y apuesta al PPD

    Al tener al menos 26 votos garantizados en la sala de la Cámara Alta, esta tarde la iniciativa gubernamental será votada en su idea de legislar. Si bien La Moneda aún no descarta un acercamiento con sectores de la oposición, parlamentarios del PS, del PC y el independiente Karim Bianchi ya anunciaron que rechazarán.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Claudio Cavalieri

    Un gesto especial intentará darle el gobierno al PPD ad portas de que se vote en general (idea de legislar) el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

    Luego de que no fructificaran las conversaciones con el Partido Socialista, en particular con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, desde el gobierno se mandató a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, para tratar de lograr un acercamiento con los cuatro senadores del PPD, que dentro de sus exigencias para mejorar a la megarreforma se han quejado por los cambios a los procedimientos medioambientales que plantea la iniciativa.

    Este ha sido un tema central que ha levantado el senador Pedro Araya (PPD), quien junto a su par Ricardo Celis (PPD), se han mostrado abierto a aprobar la idea de legislar en la medida que haya correcciones al mensaje gubernamental.

    Este martes, Araya y la senadora Ximena Órdenes (independiente PPD) sostuvieron reuniones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el cuarto piso de la Cámara Alta, donde están ubicadas las oficinas del gobierno.

    A estas conversaciones también se sumó el titular del Interior, Claudio Alvarado (UDI), quien ha estado de punto fijo en el Congreso reforzando las conversaciones con la oposición, al igual que la ministra (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo (RN), quien está reemplazando a José García Ruminot (RN), producto de una licencia médica.

    La bancada del Partido por la Democracia, integrada por Araya, Celis, Órdenes y la senadora Loreto Carvajal (PPD), se ha convertido en la nueva apuesta de La Moneda para tratar de consolidar una base de apoyo más amplio al megaproyecto.

    Si bien el Ejecutivo tenía como primera opción un acuerdo con el PS, ello fue finalmente descartado tras una tensa reunión realizada el lunes en La Moneda, a la que se sumaron los senadores del Frente Amplio.

    El encuentro terminó sin ningún avance. En la cita, que la que también ofició como anfitrión Alvarado, Quiroz volvió a darle un portazo a los planteamientos que le presentaron por escrito los socialistas.

    En una entrevista concedida a El Mostrador, Vodanovic hizo una suerte de un último llamado a tratar de buscar un acercamiento, pero al no tener ningún piso en la mesa directiva ni en la bancada para abrirse a votar a favor de la idea de legislar, este miércoles en la mañana la senadora PS volvió a endurecer su discurso en un seminario organizado por La Tercera, al que también asistió el titular de Hacienda.

    “Después de escuchar al ministro, me quedo con la impresión de que aquí la suerte está echada y que todo esto que dice que hemos conversado, que se va a dialogar..., la verdad es que son palabras de buenas crianza”, dijo la presidenta PS.

    “Como yo me caracterizo por ser sincera, siento decirles que aquí diálogo no ha habido, no va a haber y está bien que votemos hoy día. No tengo ningún problema en que votemos”, añadió Vodanovic, cuyas palabras fueron leídas por Ejecutivo como la confirmación de que finalmente las conversaciones con los socialistas ya no tendrían mayores frutos.

    En el mismo seminario, el ministro Quiroz remarcó la necesidad de avanzar con la reforma y reiteró su exigencia de que se vote esta tarde.

    Panorama

    En los próximos minutos los senadores del PC pretendían emitir una declaración reiterando su rechazo al texto gubernamental, mientras que el senador Karim Bianchi (independiente), uno de los votos a los que apostaba el Ejecutivo para hacer crecer el respaldo de la iniciativa, también anticipó su postura en contra al tener reparos de fondo con la lógica de “chorreo” de megarreforma.

    Al cierre de esta edición, Quiroz sostenía una reunión con los senadores del Frente Amplio, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, para darles una respuesta a sus planteamientos entregados el lunes. Aun así había pocas expectativas de que ello incidiera en un cambio del voto de rechazo que han anunciado ambos frenteamplistas.

    Con ese panorama, que solo podría cambiar con algún gesto del PPD, La Moneda ya tenía decidido votar esta tarde.

    El martes, Quiroz y otros representantes del Ejecutivo ya habían conversado con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), para que finalmente desistiera de su idea de poner una pausa a la tramitación y sometiera a votación el texto, al constatar que ya tienen un piso de aprobación de 26 votos.

    Aunque la suma urgencia, que le había puesto La Moneda obligaba a la Cámara Alta a votar a más tardar el jueves, por reglamento la palabra final siempre la tiene la presidenta de la corporación y, en segunda instancia, la reunión de comités que igualmente se reunirá este miércoles para zanjar este debate.

    “Vamos a decidir si el proyecto se vota en general o queda para más adelante”, dijo Núñez, este martes, sin asegurar plenamente el día de votación. Ello tenía una explicación. Aunque su decisión sea votar este miércoles, igualmente se guardaba una salida de emergencia para postergar la votación en caso de una ausencia inesperada.

    “La discusión está en si tenemos los votos, pero también obtener más”, dijo y agregó que “si los votos están, evidentemente la votación se va a producir mañana”, añadió Núñez.

    Esta mañana, sin embargo, ese punto ya estaba despejado con la asistencia de todos los senadores de la derecha y de los independientes aliados, que suman justo 26 escaños.

    Más sobre:PolíticaMegaproyectoMegarreformaJorge QuirozPPDPS

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