Codelco y Anglo American cierran acuerdo que abrirá 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre en 21 años

Codelco y Anglo American dieron este miércoles por cerrado el acuerdo definitivo para implementar un Plan Minero Conjunto en sus minas de cobre Los Bronces y Andina, ambas ubicadas en la Región Metropolitana.

El cierre, anunciado de madrugada, se produce tras obtener las aprobaciones regulatorias y de libre competencia requeridas, y consolida el acuerdo histórico que ambas compañías firmaron en septiembre de 2025.

Anglo American participa en la operación a través de su filial Anglo American Sur S.A., de la cual posee el 50,1%.

Según el comunicado, el Plan Minero Conjunto permitiría liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante un período de 21 años, lo que equivale a aproximadamente 120.000 toneladas anuales adicionales de producción a bajo costo.

La cuprífera estatal dijo también que el acuerdo proyecta además la generación de al menos US$5.000 millones en valor incremental antes de impuestos, monto que “será compartido entre ambas compañías”.

Todo ello con una inversión de capital mínima, según señala el comunicado.

La implementación del plan permanece sujeta a la obtención de los permisos ambientales correspondientes, proceso que actualmente se prevé completar a más tardar durante el año 2030.

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, valoró el acuerdo en términos estratégicos: “Este acuerdo representa una forma más eficiente y responsable de desarrollar uno de los principales distritos cupríferos del mundo. Nos permite aprovechar mejor infraestructura existente, capturar mayores beneficios para Chile y avanzar con una visión de largo plazo basada en la excelencia operacional, la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos”.

Fontaine también subrayó la coherencia del plan con los principios que hoy rigen a la cuprífera estatal, lo que implica rentabilizar las operaciones “buscando no aumentar la deuda; ordenar la casa con mano firme y transparencia, y fortalecer la sostenibilidad”.

Desde Anglo American, el CEO Duncan Wanblad apuntó a las sinergias del acuerdo, pero a continuación sostuvo que el siguiente “hito importante” para Los Bronces-Andina “es la obtención oportuna de los permisos , lo que nos permitirá comenzar a generar el volumen y valor adicional que buscamos, en beneficio de todos nuestros grupos de interés y de Chile”.

Andinas Los Bronces

El ejecutivo comunicó también que al integrar los planes mineros de Los Bronces y Andina, están liberando una de las oportunidades de adyacencia de cobre más significativas del mundo.

“Este tipo de adyacencias es poco común y pone de relieve el papel que puede desempeñar un desarrollo responsable, basado en alianzas para apoyar la ambición de Chile de aumentar la producción nacional de cobre hasta alcanzar 6 millones de toneladas anuales al año 2030”, dijo Wanblad en el comunicado.

Las compañías acordaron además principios para guiar la implementación del plan, incluyendo criterios de sostenibilidad que resguardan los programas sociales y el cumplimiento de los compromisos ambientales vigentes.

En el comunicado, la estatal afirmó que tanto Anglo American como Codelco mantienen la flexibilidad para desarrollar proyectos propios de manera independiente, incluidos sus respectivos recursos subterráneos, durante la vigencia del acuerdo.

Los yacimientos en la cordillera de los Andes

Los Bronces es una mina de cobre y molibdeno que se explota a rajo abierto. En 2025, la faena produjo 164.600 toneladas de cobre fino, entre cátodos de alta pureza y cobre contenido en concentrado.

Los Bronces tiene una dotación aproximada de 1.800 trabajadores, entre personal propio y contratistas de operación y proyectos.

La división Andina, por su parte, está al lado y comparten el mismo distrito minero en la cordillera de los Andes. Ambas están ubicadas a ochenta kilómetros al noreste de Santiago, entre 3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Andina realiza la explotación de minerales en la mina subterránea de Río Blanco y en la mina a rajo abierto Sur Sur.

Andina produce unas 209.727 toneladas métricas anuales de concentrados de cobre que son materia prima fundamental para obtener el metal refinado. Además coloca en los mercados 2.163 toneladas métricas de molibdeno al año