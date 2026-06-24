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    Benjamín Villena, Unab: “La diferencia esencial entre un país desarrollado y Chile es el capital humano”

    El economista e investigador de la Universidad Andrés Bello afirmó que tras la megarreforma que impusal Hacienda hay que mantener abierta la discusión. Además, sugirió en la propuesta de un crédito al empleo concentrarse en la contratación más que en el stock de trabajadores actuales.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Richard Ulloa.

    Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Unab, participó en el seminario Ley de Reconstrucción en su Hora Final organizado por La Tercera.

    En la jornada de análisis de la megarreforma, el economista analizó las posibles implicancias que traería el proyecto, que será votado este miércoles en el Senado.

    Dentro de estas se encuentra la menor recaudación fiscal que significaría la baja al impuesto corporativo, la que a su vez podría llevar el endeudamiento sobre el 45% de Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido, Villena señaló que “es mucho más fácil entender qué va a pasar con la recaudación que lo que va a pasar con los ingresos”.

    “Esto conlleva un posible riesgo de alza de tasas de interés, el mismo Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha estimado que puede existir un incremento en el riesgo país debido al mayor pago de intereses que surge del aumento del endeudamiento”, explicó.

    Richard Ulloa.

    Crédito al empleo

    Otra medida de la megarreforma que fue objeto de discusión es el crédito fiscal al empleo, tanto que el propio Ejecutivo reformuló su propuesta inicial y está analizando nuevos cambios.

    Ante esto, la recomendación de Villena es “moverse en la dirección de subsidiar la contratación”, aludiendo a los nuevos trabajadores en el mercado laboral, ya que esto es “consistente con la dinámica de flujo que estamos observando en el mercado laboral”, en lugar de subsidiar el stock, compuesto por las actuales planillas de trabajadores, apuntó.

    “Las transiciones laborales de desempleo a empleo formal en el último trimestre móvil que vimos con datos del INE bajó de 19,1% a 16,8%: eso significa que está cayendo la dinámica de contratación. También está está aumentando la dinámica de destrucción de empleo en Chile, a eso también hay que ponerle atención”, argumentó.

    Al finalizar, el investigador enfatizó en la importancia de seguir discutiendo medidas para el crecimiento económico más allá de la megarreforma.

    “Creo que es importante dar el mensaje de que la discusión no termina acá, sino que hay muchos otros aspectos, quizá, me atrevería a decir, más importantes para impulsar el desarrollo del país, que simplemente esta reforma tributaria y todos los otros elementos que la configuran”.

    “Si a mí me preguntaran cuál es la diferencia esencial entre un país desarrollado y Chile, la diferencia esencial es el capital humano, y creo que tenemos que orientarnos como país a desarrollar nuestro capital humano de una mejor manera, eso implica educación, capacitación, y prepararnos para sumarnos al cambio tecnológico que estamos teniendo, poder aportarlo de una manera beneficiosa al desarrollo de nuestra economía”.

    “Creo que ese elemento no se puede ir de la mente, porque si bien es cierto que esto es importante, hoy día ocupa muchos titulares, creo que lo otro es aún más importante, y tenemos que poner atención en esto, y ojalá que el gobierno, este gobierno y futuros gobiernos puedan tener esto en mente,” agregó.

    Más sobre:megarreformaSeminarioLT

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