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    Contraloría pidió a par peruana información por vuelo de niños haitianos que pasó por Lima en octubre de 2025

    "Tenemos la situación de niños, niñas y adolescentes que descendieron en Perú y de los cuales no tenemos información", señaló Dorothy Pérez.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En su exposición ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, la contralora, Dorothy Pérez, informó que solicitaron a Perú información por un vuelo de niños que venían a Chile procedentes de Haití por reunificación familiar.

    Pérez detalló que durante la fiscalización que motivó el informe dado a conocer este miércoles, compareció ante ellos, en audiencia formal el entonces diputado Rubén Oyarzo, que presentó antecedentes e incluso exhibió videos de la situación específica de un chárter ingresado el 15 de octubre de 2025, que llegó a Chile con 49 menores provenientes de Haití.

    La contralora detalló que la denuncia de Oyarzo indicaba que el chárter venía desde Miami, pasa por Haití y su itinerario oficial era Puerto Príncipe, Quito, Santiago, sin incluir otras paradas

    “Este viaje, que incluía más de 100 personas, se desarrolló desde Puerto Príncipe a Quito, de acuerdo al itinerario, y el exdiputado Oyarzo, en el ejercicio de su facultad fiscalizadora compareció con medios de comunicación en el aeropuerto Arturo Merino Benítez”, relató la contralora.

    El vuelo, según explicó, se retrasó 12 horas y "habría parado en Perú por una parada técnica donde descendieron parte importante de los menores que estaban en proceso de reunificación familiar hacia Chile".

    “Eso quiere decir que los 49 niños, niñas y adolescentes que llegaron finalmente a Chile no eran todos los que formaban parte del proceso de reunificación familiar que se había iniciado con las solicitudes de permisos en Haití, y entonces tenemos la situación de niños, niñas y adolescentes que descendieron en Perú y de los cuales no tenemos información", advirtió,

    En base a esto, el órgano fiscalizador chileno solicitó a la Contraloría General de la República del Perú colaboración en esta materia.

    “Eso está en proceso y también remitió al Ministerio Público estos antecedentes, en 2025, con el objeto de que ellos pudieran incorporarlos en las investigaciones”, puntualizó la contralora, Dorothy Pérez.

    Rubén Oyarzo: “Ninguna institución pública puede estar por sobre la ley”

    Conocido el informe de Contraloría que concluyó que Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez no tenían protocolos comunes ni trazabilidad de los menores que ingresaban al país desde Haití por reunificación familiar, el exdiputado Rubén Oyarzo, hizo ver que el Ministerio Público sigue investigando los hechos.

    “En octubre presentamos esta denuncia porque detectamos hechos graves que debían investigarse. Hoy la Contraloría confirmó que el Servicio Nacional de Migraciones actuó fuera del marco legal, validando exactamente lo que advertimos hace meses”, sostuvo.

    En esa línea, apuntó a la investigación penal abierta por el caso, señalando que “esto no termina aquí, porque además existen antecedentes que hoy están siendo investigados por Fiscalía ante eventuales delitos”.

    “En Chile ninguna institución pública puede estar por sobre la ley. Cuando hay niños involucrados, el Estado tiene la obligación de actuar con el máximo estándar de legalidad y protección”, recalcó.

    Más sobre:HaitíNNARubén OyarzoPerúMigracionesContraloríaDorothy Pérez

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