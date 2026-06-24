Las claves para entender el informe final de Contraloría por el ingreso de niños haitianos para reunificación familiar

Este miércoles se conoció el informe final de la investigación especial realizada por la Contraloría General de la República en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) sobre el ingreso al país de personas de nacionalidad haitiana, bajo la subcategoría de reunificación familiar y por medio de vuelos chárter, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025.

En el texto de 145 páginas se establecen una serie de errores e irregularidades, fundamentalmente, el hecho que tres servicios del Estado, Sermig, PDI y la Subsecretaría de la Niñez no tenían protocolos comunes ni trazabilidad de los menores que ingresaban al país. Por esta situación es que la Contraloría decidió abrir un sumario para determinar responsabilidades.

También, se establece que respecto de los 105 niños visitados en terreno, 64 no fueron ubicados en el domicilio registrado. Esto se produjo por domicilios cerrados o cambiados, direcciones inexistentes, menores que no vivían con el adulto responsable consignado. Y si bien, estos niños luego fueron encontrados, el informe subraya que ese seguimiento no se hacía antes de la fiscalización.

En tanto, se informa que si bien las autoridades informaron avances por la prensa, no lo hicieron por el expediente. Es decir, ninguno de los tres servicios acreditó ante la Contraloría, con documento oficial, qué acciones concretas tomó para ubicar a esos 64 menores.

Luis Eduardo Thayer se desempeñó como director del Servicio Nacional de Migraciones desde el 31 de marzo de 2022 hasta el 11 de marzo de 2026. Gustavo Pineda

Según el informe del organismo fiscalizador, el Servicio de Migraciones rebajó requisitos a ciudadanos haitianos con un simple memorándum. Este documento flexibilizó exigencias —legalización, apostilla, vigencia de documentos— que son materia de ley y reglamento, según Contraloría, sin acto administrativo formal, sin control preventivo del organismo y sin publicación en el Diario Oficial.

L a investigación se acotó solo a cuatro meses , entre enero y abril de 2025. Y en ese periodo, Contraloría señala que 3.235 personas ingresaron por residencia temporal, de ellas el 86% (2.792) lo hicieron por reunificación familiar. En otras cifras, se señala que 1.476 personas ingresaron por vuelos no regulares (chárter), o sea el 53% del total del período. Y 1.229 sujetos de ellas eran niños, niñas y adolescentes haitianos.

Pero el fenómeno es masivo. El propio director de Migraciones reconoció ante el Congreso casi 16 mil niños del mismo origen ingresados entre 2022 y 2025.

En el largo informe de Contraloría se evidencian una serie de situaciones, a lo menos polémicas, como por ejemplo un chárter que llegó a Chile sin lista de pasajeros. El vuelo no regular WAL-801, de Caribbean Sun Airlines, arribó sin el listado obligatorio por ley, información que el propio SERMIG entregó oficialmente a la Contraloría el 28 de enero de 2026. En su itinerario, con parada técnica en Perú, descendieron menores que estaban en proceso de reunificación hacia Chile y de los que no hay información; la Contraloría pidió colaboración a su par peruana y remitió antecedentes al Ministerio Público.

Otro de los datos que destaca Contraloría en su investigación es que doce adultos figuran ingresando niños de forma habitual . Entre 2024 y 2025, esta docena de personas extranjeras aparecen recurrentemente como adultos responsables de numerosos menores. Un caso que destaca el informe es que, por ejemplo, una sola persona consignada como responsable de 34 niños en un vuelo del 5 de abril de 2025. Todo fue derivado al Ministerio Público.

Asimismo, se recoge una denuncia por pagos para agilizar trámites, que si bien no pudo acreditarse, sirvió para destapar fallas graves en los sistemas. De esta manera, el organismo fiscalizador constató deficiencias serias en los aplicativos de Migraciones: sin segregación de funciones, sin perfiles de usuario, sin definición de roles —condiciones que abren riesgo a irregularidades.

Además, durante una visita, un adulto informó una denuncia por presunta desgracia de una de las menores del grupo. Sin antecedentes sobre la totalidad de los menores no ubicados, la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público antes incluso de emitir el informe final.

En tanto, también se informa que 19 haitianos ingresaron con visa de turista entre 2023 y 2025 y no registraron salida por ningún paso habilitado, sin que la PDI los hubiera denunciado a la fecha de la fiscalización.

Con todo, desde Contraloría informaron que tras la investigación iniciaron sumarios para determinar responsabilidades administrativas por la falta de coordinación, los incumplimientos en el otorgamiento de permisos y la filtración del preinforme. Además, la realización de Examen de Cuentas Autónomo por el daño patrimonial derivado de la multa no aplicada a la aerolínea del vuelo sin lista de pasajeros. También remitió al Ministerio Público los antecedentes de los hechos que podrían revestir carácter penal. Y finalmente, instruyó a las instituciones a revisitar los domicilios y verificar la situación de los menores hasta completar, al menos, los 269 restantes de la muestra del período, y evaluar el universo total de 1.229.