En vivo: se define el grupo B con los duelos de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar y Suiza vs. Canadá
El elenco canadiense es el único anfitrión de la competencia que aún no tiene definida su clasificación a los dieciseisavos de final.
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Bosnia y Herzegovina 0-0 Qatar
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