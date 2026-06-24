SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Escuelas Protegidas: Bancada UDI lamenta fallo del TC y anuncia reforma constitucional para restringir gratuidad a estudiantes condenados

    Los legisladores gremialistas señalaron respetar la decisión del Tribunal Constitucional, pero reafirmaron que no es aceptable que quienes han cometido delitos graves, accedan a "beneficios financiados por todos los chilenos".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Ricardo Neumann.

    La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), lamentó la noche de este martes la determinación del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional cuatro artículos del proyecto Escuelas Protegidas, entre ellos, el que restringía el acceso por hasta cinco años a la gratuidad en la educación superior para estudiantes condenados.

    Durante las últimas horas de la misma jornada, el TC emitió un comunicado donde dio a conocer el acuerdo por los requerimientos presentados por diputados y senadores opositores frente a la iniciativa del gobierno de José Antonio Kast.

    El TC declaró inconstitucionales aspectos de los artículos 1, 2, 5 y 6. Estos guardaban relación con la posibilidad de solicitar la presencia de Carabineros o de la PDI cuando un alumno se oponga a la revisión de sus pertenencias y sus padres no concurran al recinto y también la medida que autoriza a las policías a efectuar dicho registro sin la orden de un fiscal.

    Las otras normas declaradas como inconstitucionales apuntaban a la prohibición de utilizar accesorios o vestimentas que promuevan o hagan apología o alusión a la violencia u otras conductas delictuales, y finalmente la que prohíbe optar a la gratuidad a los alumnos que cometan delitos graves.

    Frente a lo anterior, la jefa de la bancada UDI, Flor Weisse, junto con el presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, y el integrante de la misma instancia, Ricardo Neumann, lamentaron la decisión adoptada esta tarde por el Tribunal Constitucional.

    Los legisladores gremialistas señalaron “respetar, pero no compartir” el fallo del TC, anunciando que insistirán en la norma que sanciona a los condenados a la prohibición por cinco años de acceder a la gratuidad en la educación superior.

    “Como bancada UDI respetamos las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, pero en este caso no las compartimos, porque creemos que se pierde una enorme oportunidad para enviar una señal relevante en materia de responsabilidad y en el uso adecuado de los recursos públicos", afirmaron los legisladores en una declaración conjunta.

    Asimismo, los gremialistas sostuvieron que “la gratuidad en la educación superior no es un derecho, sino que un beneficio financiado por todos los chilenos, por lo que es indispensable que vaya acompañado de ciertos estándares mínimos de conducta”.

    Con todo, el grupo de diputados oficialistas anunció que “si es necesario presentar una reforma constitucional para garantizar la aplicación de esta medida, así lo haremos como bancada UDI”.

    Weisse, Bobadilla y Neumann, agregaron que “vamos a esperar a conocer el contenido íntegro del fallo del TC para analizar sus fundamentos y, a partir de eso, redactar una reforma constitucional sólida que permita que el país reponga esta medida sin espacio a nuevas impugnaciones”.

    “No es comprensible ni aceptable que quienes han cometido delitos graves puedan acceder, sin mayores restricciones, a los beneficios financiados por los chilenos”, reafirmaron.

    Más sobre:Escuelas ProtegidasUDITribunal ConstitucionalReforma ConstitucionalFallo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Núñez (RN) y tramitación de megarreforma: “En la reunión de comité del miércoles vamos a decidir si se vota en general o queda para más adelante”

    Escuelas Protegidas: TC da duro golpe al gobierno y declara inconstitucional inhabilidad para acceder a la gratuidad

    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

    Gobierno confirma que cuarto involucrado en encerrona donde murió niño “está identificado” y Carabineros llama a prófugos a entregarse

    Quiroz presiona para mantener votación de megaproyecto a pesar de pausa propuesta por presidenta del Senado

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

    Lo más leído

    1.
    Evelyn Matthei sentencia que “no hay coalición” entre Chile Vamos y republicanos y reitera críticas a diputado Romero

    Evelyn Matthei sentencia que “no hay coalición” entre Chile Vamos y republicanos y reitera críticas a diputado Romero

    2.
    Quiroz presiona para mantener votación de megaproyecto a pesar de pausa propuesta por presidenta del Senado

    Quiroz presiona para mantener votación de megaproyecto a pesar de pausa propuesta por presidenta del Senado

    3.
    Cámara de Diputados aprueba acusación constitucional contra Grau y será en el Senado donde se definirá su futuro

    Cámara de Diputados aprueba acusación constitucional contra Grau y será en el Senado donde se definirá su futuro

    4.
    Derecha en punto de ebullición: RN y UDI reclaman a La Moneda y piden respeto por emplazamientos del P. Republicano

    Derecha en punto de ebullición: RN y UDI reclaman a La Moneda y piden respeto por emplazamientos del P. Republicano

    5.
    En medio de crisis de convivencia: RN y la UDI toman distancia de propuesta del gobierno para crear nueva instancia de coordinación

    En medio de crisis de convivencia: RN y la UDI toman distancia de propuesta del gobierno para crear nueva instancia de coordinación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red está disponible

    Escuelas Protegidas: Bancada UDI lamenta fallo del TC y anuncia reforma constitucional para restringir gratuidad a estudiantes condenados
    Chile

    Escuelas Protegidas: Bancada UDI lamenta fallo del TC y anuncia reforma constitucional para restringir gratuidad a estudiantes condenados

    Núñez (RN) y tramitación de megarreforma: “En la reunión de comité del miércoles vamos a decidir si se vota en general o queda para más adelante”

    Escuelas Protegidas: TC da duro golpe al gobierno y declara inconstitucional inhabilidad para acceder a la gratuidad

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas
    Negocios

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

    Quiroz insiste en “error de cálculo” en cifras de deuda de gobierno de Boric, pese a que CFA descartó inconsistencias

    Los primeros lineamientos del gobierno sobre los cambios que busca impulsar al mercado de capitales

    El ensayo clínico que probó la primera vacuna hecha por inteligencia artificial en humanos
    Tendencias

    El ensayo clínico que probó la primera vacuna hecha por inteligencia artificial en humanos

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Colombia despierta a tiempo de su despilfarro y vence a RD Congo para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo
    El Deportivo

    Colombia despierta a tiempo de su despilfarro y vence a RD Congo para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo

    La particular confesión de Luka Modric tras el triunfo de Croacia: “Siento que estábamos jugando acalambrados”

    A la UC le basta con un tiempo para derrotar a Everton y liderar en la fase de grupos de la Copa Chile

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La opinión de Ronnie Wood de The Rolling Stones sobre Bad Bunny
    Cultura y entretención

    La opinión de Ronnie Wood de The Rolling Stones sobre Bad Bunny

    El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno en el streaming

    Los Tres sorprenden en el Metro y anuncian show aniversario de su MTV Unplugged en Movistar Arena

    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero
    Mundo

    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

    Cómo el resultado de la segunda vuelta en Colombia podría significar un triunfo para la campaña contra el narcotráfico de Trump

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé
    Paula

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé

    Las barreras emocionales y sociales detrás del uso del condón

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”