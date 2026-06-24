SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Su rival en el balotaje, el izquierdista Roberto Sánchez, se niega a reconocer la victoria de la candidata de Fuerza Popular y acusó de fraude en la emisión de los votos exteriores, los que fueron clave para darle la ventaja a la candidata de Fuerza Popular.

    Por 
    Ignacio Vera

    La derechista y líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobrepasó al su contendor Roberto Sánchez en el escrutinio de los votos por un margen irreversible. Esto la dejaría a un paso de ser la próxima inquilina de la Casa de Pizarro.

    Fujimori, candidata presidencial en cuatro ocasiones e hija del expresidente Alberto Fujimori, ahora cuenta con el 50,11% de los votos, superando a su rival de izquierda por 43.386 votos. Quedando solo 40.213 votos por contabilizar, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), la diferencia es irremontable para el candidato de Juntos por el Perú.

    Con esto, la derechista, de 51 años, se convertiría en la presidente de Perú y la novena en una década. Tras 17 días desde el balotaje, con el lento escrutinio avanzado al 99,8% su victoria se cocinó a fuego y entre denuncias de fraude por parte de Sánchez.

    La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Foto: archivo

    Los jurados electorales tendrán ahora que resolver las impugnaciones pendientes de evaluar, que corresponden al 0,2% de los votos, y tienen como plazo máximo hasta mediados de julio, cuando la máxima autoridad electoral de Perú, el Jurado Nacional Electoral, declare de manera oficial la victoria.

    En caso confirmarse la victoria, la lideresa de Fuerza Popular presidirá un país con un electorado dividido en caso dos mitades exactas, con unas instituciones frágiles y sumido en una constante inestabilidad política. Tras tres campañas consecutivas que terminaron en derrotas, en esta oportunidad superó al antifujimorismo, el potente y heterogéneo movimiento que tiene en contra, heredado de la gestión de su padre. Unas decenas de miles de votos más fuerte, Fujimori llegaría con una ventaja mínima de alrededor de 0,2 puntos porcentuales.

    Sánchez y el voto exterior

    Para esta victoria, el voto en el extranjero ha sido decisiva, sobre todo en Estados Unidos, donde vive la mayor comunidad peruana fuera del país, aseguró El País.

    Impugnarlo ante todas las instancias posibles para tratar de anularlo ha sido el caballo de batalla de Sánchez, que este lunes dijo que no reconocería la victoria de Fujimori y ha anunciado nuevas movilizaciones de sus partidarios.

    Esas denuncias de fraude han sido desestimadas, por ahora, y Sánchez no ha presentado pruebas. Su actitud, muy criticada en el país, es similar a la que tuvo Keiko Fujimori cuando perdió en 2021 frente a Pedro Castillo, hoy encarcelado por intentar dar un autogolpe.

    La lentitud en el escrutinio de los votos, después de una primera vuelta tumultosa en la que también hubo denuncias de fraude por parte de un aspirante de ultraderecha, ha abonado la incertidumbre durante estas dos semanas, salpicadas de dudas primero y de abierto cuestionamiento del proceso después por parte del izquierdista Sánchez.

    Será la primera presidenta electa del país -Dina Boluarte fue presidenta por sucesión constitucional tras la destitución de Castillo-, y estará rodeada de aliados ideológicos en una Latinoamérica gobernada por mandatarios de derecha, incluyendo al recientemente electo Abelardo de la Espriella en Colombia, y bajo la hegemonía de los Estados Unidos de Donald Trump.

    El candidato brsileño, Flavio Bolsonaro, junto a su padre, el expresidente de Brasil Jair Bolsonario. Foto: archivo Wagner Meier

    Este martes, el aspirante ultraderechista a disputarle la presidencia al izquierdista Lula en Brasil en octubre, Flavio Bolsonaro, felicitó a Fujimori por su victoria, hablando de la importancia del “fortalecimiento de la cooperación entre las naciones sudamericanas” en la lucha contra “el narcoterrorismo transnacional”, y durante la campaña recibió el respaldo de otro ultra, el colombiano Abelardo de la Espriella, que acaba de ganar las elecciones.

    Este discurso de mano dura en seguridad es el que más ha calado entre sus votantes y ha podido atraer a indecisos como María Dulanto, una emprendedora de 27 años en Lima consultada por EL País. “Al final creo que escogeré a Keiko, porque votar a Sánchez es irnos al abismo”, decía esta madre de tres niños el día de la elección, el pasado 7 de junio al medio español.

    “La gente se va del país porque matan todos los días, hay extorsiones, y lo peor es que no van a por los grandes empresarios, sino que les piden dinero a los que acaban de abrir una tienda, a los conductores o al que tiene un puesto de venta de huevitos de codorniz. Y no son solo amenazas, si no pagas te matan, así que da miedo abrir un local”, agregó.

    Esta victoria, y la vuelta al poder de la polémica dinastía peruano-japonesa, tiene el potencial de ahondar la fractura social y política que atraviesa el país, no solo por la incapacidad de sucesivos presidentes de terminar su mandato en los últimos años, sino también debido a la polarización que genera la propia Fujimori, quien ha ejercido un considerable poder en el Congreso en estos años y a la que se considera principal instigadora de la inestabilidad en el país.

    Su partido, Fuerza Popular, es el principal en el Parlamento, pero tendrá que pactar para sacar adelante reformas en un ambiente crispado que será su principal reto. Tendrá que gobernar para la mitad que no votó por ella, sobre todo en las zonas rurales empobrecidas, y tiene enfrente a la oposición de izquierda, que se enroca en denunciar el fraude y anuncia movilizaciones, y su propio movimiento en contra, el antifujimorismo, que abarca desde el feminismo a distintos movimientos sociales.

    Más sobre:PerúONPEKeiko FujimoriFuerza PopularRoberto SánchezMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

    Los reproches específicos de la Contraloría a Sermig, PDI y la Subsecretaría de la Niñez, por caso de niños haitianos

    Lo más leído

    1.
    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

    2.
    Estados Unidos asegura que el primer ensayo con el sistema antimisiles ‘Cúpula Dorada’ fue “un rotundo éxito”

    Estados Unidos asegura que el primer ensayo con el sistema antimisiles ‘Cúpula Dorada’ fue “un rotundo éxito”

    3.
    Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

    Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

    4.
    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    5.
    Candidato peruano Roberto Sánchez pide la nulidad de las elecciones presidenciales en el extranjero

    Candidato peruano Roberto Sánchez pide la nulidad de las elecciones presidenciales en el extranjero

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra
    Chile

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor
    Negocios

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    Se oficializa adjudicación de concesión vial Ruta Pie de Monte en Biobío a española Sacyr

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto que eleva el endeudamiento público

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo
    El Deportivo

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo

    En vivo: se define el Grupo A con los duelos de República Checa vs. México y Sudáfrica vs. Corea del Sur

    En vivo: se define el Grupo C con los partidos de Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje
    Cultura y entretención

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Vacaciones de invierno 2026: agenda de panoramas con museos y espacios culturales

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos
    Mundo

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé