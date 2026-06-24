Cencosud adquiere cadena de supermercados premium en Brasil
St. Marche opera 32 tiendas en Sao Paulo y ciudades cercanas, y facturó en los últimos 12 meses alrededor de US$216 millones.
La empresa de retail chilena ligada a la familia Paulmann, Cencosud, sigue apostando por su crecimiento en Brasil. La compañía anunció este miércoles la adquisición el 100% de las acciones de una de las principales cadenas de supermercados premium de Sao Paulo: St. Marche.
"La transacción representa un nuevo avance en la estrategia de Cencosud en Brasil, fortaleciendo su presencia en formatos de mayor valor agregado y diferenciación en el principal mercado consumidor de la región“, afirmó Cencosud a través de un comunicado.
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