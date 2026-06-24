Quiroz ad portas de votación de la megarreforma en el Senado: “Si no crecemos al 3% más de modo sostenido, el tema fiscal no tiene solución”

Jorge Quiroz dijo que que Argentina tiene normas de invariabilidad tributaria que no están en Chile.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió una vez más el proyecto de megarreforma, la iniciativa estrella del gobierno de José Antonio Kast que vive horas cruciales en el parlamento tras el visto bueno de la Cámara de Diputados.

En el marco del seminario “Ley de Reconstrucción en su hora Final” organizado por La Tercera, EY, LarrainVial y la UNAB, el secretario de Estado dijo precisamente que el Senado debiera votar hoy en general la iniciativa legal y que debía partir rápidamente al Congreso para continuar ese debate.

En su exposición, y ante la atenta mirada de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, presentes en el evento, el ministro de Hacienda reconoció que nada es unánime en el contexto de la megarreforma, que existen diferencias en materias específicas, “legítimas pero atendibles”, aunque eso no es realmente lo relevante del asunto.

Paulina Vodanovic, José Luis Santa María y Arturo Squella en el seminario sobre la megarreforma organizado por La Tercera, EY, LarrainVial y la UNAB. Richard Ulloa.

En esa línea, Quiroz afirmó que la situación de la economía no da para que se mantenga en la situación actual, especialmente en el contexto de la precaria situación en la que se encuentran las finanzas públicas.

“Si uno se queda en el escenario contrafactual y dice ‘qué pasa si no hacemos esto’, la verdad es que el escenario es insostenible porque la única forma de resolver los temas fiscales es el crecimiento . Hoy está super claro”, dijo Jorge Quiroz.

Y para reforzar el punto, agregó: “ Si nosotros no crecemos al 3% más de modo sostenido el tema fiscal no tiene solución y la única forma de hacer esto es volviendo a ser competitivo tributariamente ”.

El jefe de Teatinos 120 dijo que Chile ha tenido una pérdida de competitividad evidente en los últimos años y que países vecinos tienen mejores normas para atraer inversiones.

Hay que recordar que, junto con el recorte del impuesto corporativo, otra medida polémica de la iniciativa es la invariabilidad tributaria por 25 años para aquellas inversiones por más de US$ 50 millones.

Y junto con recordar que Chile ha ido contra la tendencia de los países Ocde en materia impositiva, el secretario de Estado puso de ejemplo a Argentina, país que tiene normas de invariabilidad tributaria que no tiene Chile.

En tal contexto, reforzó el argumento de que si no se aprueba el proyecto de Reconstrucción del gobierno, independiente de las diferencias parlamentarias, “el camino no es sostenible” .

Quiroz espera que el Senado vote hoy en general la iniciativa para iniciar luego la discusión en particular y expresó su optimismo para que siga avanzando con la rapidez que le da el mecanismo de la suma urgencia.

Jorge Quiroz dijo que subir impuesto no genera mucha mayor alza en recaudación fiscal. Richard Ulloa.

“Suma urgencia que se va a mantener, no se va a retirar y por lo tanto eso impone plazo y espero que podamos salir con este proyecto aprobado durante el mes de julio ”, comentó.

La creencia sobre el Estado

El jefe de la billetera fiscal hizo un breve repaso sobre la evolución de la economía chilena en los últimos años, la cual ha estado marcada por un evidente estancamiento en los niveles de crecimiento.

En esa línea, dijo que el arribo del gobierno de Kast llegó para “chocar creencias” que, en su opinión, tenía el país y que estaban “chocando con la realidad”. Una de ellas es aquella que dice que el Estado es creador de riqueza y que los problemas se resuelven con el Estado.

“En la última década el gasto de gobierno central ha crecido 4,3% anual en términos reales, y el PIB per cápita 1%. Eso es el Estado creciendo a las tasas que crecen, y esto es el entorno”, afirmó en tono crítico.

Una de las medidas más controversiales de la megarreforma es la reducción del impuesto corporativo, de 27% a 23%. Y fue sobre este punto que Quiroz ancló la segunda creencia que, en su opinión, hay en Chile.

Según el ministro de Hacienda, “es falsa” la idea de que los impuestos corporativos generan mucha recaudación.

“La tasa pasó del 20% antes de la reforma del 2014 al 27%, en un aumento de aproximadamente 20%, un poquito más. La recaudación como porcentaje del PIB debió haber subido al menos 0,8, 0,9 puntos. Debiésemos estar recaudando 4,8 puntos del PIB, (pero) estamos recaudando 4. El efecto es muy menor” , sostuvo.

Cruce de datos, CAE y la respuesta de Dorothy Pérez

En el marco de su exposición de la megarreforma, en el pilar relativo a la contención del gasto público, Quiroz dijo que la medida más relevante es aquella relativa a la potestad para cruzar datos por parte del Ministerio de Hacienda, con el fin de mejorar la asignación de recursos.

En esa línea, mencionó los esfuerzos para regularizar el pago de las deudas del CAE, que han reactivado cuentas por cobrar de gente que tiene capacidad de pago y que hoy “está en cero”, cuantificándolas en US$ 600 millones.

“Hemos ido cambiando el comportamiento de los deudores a nivel de los bancos lo cual nos reduce la necesidad de comprar cartetas, o sea, el gasto bajo la línea, y eso se logró porque se pudieron cruzar bases de datos: el ingreso con la deuda. Por definición se podía porque está radicado en tesorería que tiene ambos, pero esto no siempre se puede”, afirmó.

La contralora Dorothy Pérez y la respuesta que le dio a Quiroz por cruce de datos. Diego Martin

En este punto, el ministro dijo que le gustaría, por ejemplo, cruzar los datos relativos a la gratuidad en la educación con el ingreso de los padres toda vez que, dijo, “es básico” para combatir el mal uso de los beneficios sociales.

“Cuando llegamos al gobierno yo lo que quería hacer era cruzar bases de datos. Esta fue la orden que hice, la del CAE y cuando quise cruzar más me di cuenta que no podía y no podía por ley”, comentó el ministro de Hacienda.

Fue en este punto, que el secretario de Estado reveló una conversación que tuvo con Dorothy Pérez, la jefa de la Contraloría general de la República.

“Hay buenas razones pero se podía cruzar igual, respetando la privacidad, Siempre estamos hablando de cruzar datos anónimos. Entonces yo llamé a la contralora general de la República y le dije ‘Contralora, por qué usted puede cruzar datos y yo no’. Y ella me dijo ‘es que yo soy contralora y usted es ministro de Hacienda nomás’ ” , contó Quiroz, riéndose y haciendo reír a la audiencia también.

Ya más en serio, el secretario de Estado dijo que el proyecto busca que el Ministerio de Hacienda pueda tener la misma potestad que tiene la Contraloría.