Megarreforma: economistas desmenuzan las señales de Quiroz en una de las jornadas clave del proyecto
En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el conductor Rodrigo Álvarez y el periodista de Pulso, Carlos Alonso, conversaron con los economistas Sergio Lehmann, integrante del directorio de BCI, y Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda, sobre los aspectos técnicos del Plan de Reconstrucción Nacional y sobre las señales que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio al respecto en el seminario organizado por La Tercera, EY, la Universidad Andrés Bello y LarrainVial. Todo, en la jornada en la que se preveé que se vote la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado. Revisa el análisis completo en el video.
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