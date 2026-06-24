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    Megarreforma: economistas desmenuzan las señales de Quiroz en una de las jornadas clave del proyecto

    En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el conductor Rodrigo Álvarez y el periodista de Pulso, Carlos Alonso, conversaron con los economistas Sergio Lehmann, integrante del directorio de BCI, y Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda, sobre los aspectos técnicos del Plan de Reconstrucción Nacional y sobre las señales que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio al respecto en el seminario organizado por La Tercera, EY, la Universidad Andrés Bello y LarrainVial. Todo, en la jornada en la que se preveé que se vote la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado. Revisa el análisis completo en el video.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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