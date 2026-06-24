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    Política

    Vodanovic anuncia rechazo del PS para votación en general de megarreforma en el Senado

    La timonel socialista acusó al Ejecutivo de no abrirse al diálogo y afirmó que no tomó en cuenta las medidas que propuso la oposición.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, anunció que su colectividad votará en contra la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno en la Cámara Alta.

    La legisladora adelantó el rechazo del comité de su colectividad la mañana de este miércoles en el Seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final”, organizado por La Tercera y EY, Universidad Andrés Bello y LarraínVial.

    En el Teatro CA660, en Las Condes, Vodanovic participó de un panel junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, que fue moderado por el director de La Tercera, José Luis Santa María.

    “Siento decirles que aquí este proyecto no tiene diálogo, no lo va a tener, se va a votar hoy día y va a contar con todos los votos del Partido Socialista en contra”, dijo la senadora.

    Las declaraciones de la timonel del PS se dieron previo a la reunión de comités del Senado, programada para las 15.00 horas, en la que se decidirá si la votación de la megarreforma se inicia en esta jornada. De ser así, la sesión de Sala será de 16.00 a 20.00 horas.

    Como lo habían acordado los comités parlamentarios previamente, la Sala del Senado inició la tarde de este martes la discusión en general del proyecto y continuó su debate en una sesión extraordinaria de 10.00 a 13.00 horas este miércoles.

    Antes del debate entre ambos presidentes de partido en el seminario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo una presentación de cerca de 45 minutos, en la que explicó los principales detalles de la iniciativa impulsada por La Moneda del Presidente José Antonio Kast.

    “La verdad es que después de escuchar al ministro, yo me quedo con la convicción de que aquí la suerte está echada, de que todo esto que él dice que hemos conversado, que él se va a dialogar y que no se puede quedar acá y lo lamenta, la verdad es que son palabras de buena crianza”, advirtió Vodanovic.

    Y luego agregó: “Como yo me caracterizo por ser sincera, siento decirles que aquí diálogo no ha habido, no va a haber. Y que está bien que votemos hoy día, no tengo ningún problema en que votemos, pero eso da cuenta no de un proyecto de ley, sino de una conducta política y de una actitud que ha sido permanente en orden a no querer escuchar al otro”.

    La congresista fue todavía más dura con el jefe de la billetera fiscal, al señalar que en su presentación “el ministro lo que hace aquí, frente a este público que en un 99,9% probablemente está de acuerdo con él, es reafirmarse. Y reafirmar su convicción, y por lo tanto, también reafirmar que para él el Senado es un trámite, que para él escuchar al otro es innecesario”.

    Al igual que Vodanovic, Squella también sostuvo que es probable que la votación de la megarreforma parta este mismo miércoles por la tarde. Además, se mostró confiado en que la idea de legislar será aprobada en la Cámara Alta, pese al rechazo que ha adelantado gran parte de la oposición.

    En defensa del proyecto, el timonel de republicanos apuntó que “el tema está en si es que la orientación, si es que el conjunto, si es que el elemento para la realidad que estamos viviendo hoy día en Chile y en el contexto global es lo adecuado o no, y en eso por supuesto la respuesta es sí”.

    Con todo, el líder de la tienda oficialista señaló que la iniciativa clave del Ejecutivo “es perfectible evidentemente”.

    “En el subsidio al empleo yo creo que todavía se puede trabajar más, apuntando a adelantar la generación de fuentes laborales, creo que hay ciertas actividades que son más elásticas, desde el punto de vista de tocar las teclas exactas y se pueden hacer más efectivas. Se puede gatillar en un tiempo más próximo la generación de empleo, agricultura, construcción. Obviamente que eso también lo tiene a la vista el ministro Quiroz”, ejemplificó Squella.

    Más sobre:Paulina VodanovicMegarreformaReconstrucción NacionalGobiernoJosé Antonio KastArturo SquellaPartido RepublicanoPartido Socialista

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